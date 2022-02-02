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Zelenskiy ve Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna-Rusya sınırındaki durumu görüştü - Son Dakika

Zelenskiy ve Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna-Rusya sınırındaki durumu görüştü

02.02.2022 16:57
Zelenskiy ve Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna-Rusya sınırındaki durumu görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Ukrayna-Rusya sınırındaki durumu görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Ukrayna- Rusya sınırındaki durumu görüştü.

Zelenskiy ve Rutte, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rutte ile görüşmede, Rusya-Ukrayna sınırındaki durumu ele aldıklarını belirten Zelenskiy, buradaki durumun ülkesinin ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Söz konusu durumun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna ordusunu güçlendirme yönünde adımlar attıklarını dile getirdi.

Zelenskiy, Hollanda ile Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın geri alınması konusunda etkileşime hazır olduklarını dile getirerek "Hollanda, Avrupa'da en önemli ortaklarımızdan biri ve Ukrayna ekonomisine en çok yatırım yapan ikinci ülke. Bu nedenle ikili gündemimiz yoğun ve kapsayıcı." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya karşı saldırganlığın ciddi sonuçları olacak"

Hollanda Başbakanı Rutte de Ukrayna-Rusya sınırındaki durumun endişe verici olduğunu belirterek "Hollanda'ya göre, Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığın ciddi sonuçları olacağı açıktır. AB ve ABD önemli bir yaptırım paketi üzerinde hazırlık yapıyor." dedi.

Ukrayna'ya her konuda destek vereceklerini dile getiren Rutte, buna örnek olarak Ukrayna'ya yönelik siber saldırılara karşı siber uzmanları görevlendireceklerini ifade etti.

Öte yandan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, şunları kaydetti:

"Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığımız görüşmede gerilimi azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine karar verdik. Bunu çözmenin tek yolu bu. Umarım diyalog bir çözüm sunar."

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Mark Rutte, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy ve Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna-Rusya sınırındaki durumu görüştü - Son Dakika


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