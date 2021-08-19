Zerzevan Kalesi, "Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği" için hazırlanıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Zerzevan Kalesinde yapılacak "Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldan beri Antalya Saklıkent'te düzenlediği ülkenin en kapsamlı, gökbilim ve açık hava etkinliği Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirme kararı sonrası harekete geçti.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, UNESCO tarafından Dünya Koruma Mirası Listesi'ne aday gösterilen ve Türkiye'de gökyüzü gözleminin en iyi yapıldığı 10 noktadan birisi olarak kabul edilen tarihi Zerzevan Kalesi'nde, 8 bin 600 metrekare alanda çalışma yürüttü.

Ekipler, 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği" için, yurt dışı ve yurt içinden kentte gelecek olan konukların çadır kurup konaklayacakları 8 bin 600 metrekarelik bölümde 6 bin 250 metreküp malzeme ile dolgu yaparak alanı genişletti.

Çadır ve stantların bırakılacağı düşünülerek genişletilen alanın zeminine ekipler, daha sonra 4 bin ton malzeme serdi.

"Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne Türkiye'nin dört bir yanından, profesyonel ve amatör astronomlarla birlikte binden fazla gökbilim meraklısının katılması bekleniyor.

Etkinlikte seminerler, yarışmalar ve gökbilimle ilgili birçok atölyenin oluşturulması planlanıyor.

Milli Uzay Programı vizyonuyla düzenlenen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği ile, gençlerin uzaya ilgisinin artırılması da hedefleniyor.