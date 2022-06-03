Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu'nda; Canan Kaftancıoğlu'nun Cezaevinde Değil, Bir Dinlenme Tesisinde Tahliye Edildiğini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu'nda; Canan Kaftancıoğlu'nun Cezaevinde Değil, Bir Dinlenme Tesisinde Tahliye Edildiğini Açıkladı

03.06.2022 13:11

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu’nda hakkındaki Yargıtay kararının ardından infaz işlemleri için Silivri Cezaevi’ne götürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezaevi kapısından yapılmadığını anlattı. Emre, “Bir başçavuş geldi, dedi ki, ‘Efendim, Karbey Tesislerine götürdük, çıktı demin siyah camlı Ford ile.’ İstanbul İl Başkanı, TEM'in kenarında bir tesise götürüldü. ‘Bu nasıl iştir?’ dedik. Cezaevinden çıkmış, tahliye olmuş bir insan, sizin tesiste onu serbest bırakmanız ne? Gittik tesise, gerçekten orada” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu'nda hakkındaki Yargıtay kararının ardından infaz işlemleri için Silivri Cezaevi'ne götürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezaevi kapısından yapılmadığını anlattı. Emre, "Bir başçavuş geldi, dedi ki, 'Efendim, Karbey Tesislerine götürdük, çıktı demin siyah camlı Ford ile.' İstanbul İl Başkanı, TEM'in kenarında bir tesise götürüldü. 'Bu nasıl iştir?' dedik. Cezaevinden çıkmış, tahliye olmuş bir insan, sizin tesiste onu serbest bırakmanız ne? Gittik tesise, gerçekten orada" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu'nun CHP Grup Sözcüsü Zeynel Emre, dün TBMM Genel Kurulu'nda; hakkındaki Yargıtay kararının ardından infaz işlemleri için 31 Mayıs Cuma günü Çağlayan Adliyesi'ne giden, buradan Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tahliyesi sırasında yaşananları aktardı.

Emre, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"NORMALDE BAKIRKÖY KADIN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLMESİ LAZIM AMA CHP KİTLESİ TOPLANIR DİYE SON ANDA SİLİVRİ CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ"

"Adliyeye, cezaevine gitmekten Meclis'in normal yasama faaliyetlerine birçok arkadaşımızla birlikte gelemiyoruz. İl Başkanımızın infazını tamamlamasıyla ilgili meselede görevlendirdi partim, gittim. Sadece gözlüyoruz.

Bakırköy Kadın Cezaevine götürülmesi lazım ama CHP kitlesi toplanır diye son anda Silivri Cezaevi… Orada da kademeli bir trafik yoğunluğu hedefleniyor. Yani bizatihi memurlar tarafından yapılıyor bu, gözlerimizle gördük.

"CEZAEVİNE GİRMEDEN MEMURLAR GİRİŞ YOĞUN OLUR DİYE KİTLEYİ DIŞARIDA TUTTU"

Oraya gittik ve İstanbul İl Başkanı; ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer geliyor, yaklaşık birkaç bin kişilik bir kitle var. Cezaevi girişine daha girmeden, dedi ki memurlar; 'Ya, girişte burası çok yoğun olur sizi, kitleyi burada tutacağız, milletvekili ve avukatları öbür tarafa alacağız' dedi. Peki yolu da kapatmayalım, siz burada durun. Ne yapmak istiyorlar? İl başkanları çıkıncaya kadar bekleyecekler, bu kadar. Görüşüyoruz, 'İşlemler altıya kadar biter' deniyor.

"GÖREVLİ MEMUR BURADAKİ KİTLEYİ BURADAN GÖNDERMEZSENİZ, İŞLEMİ BİTTİ AMA, BİZ BIRAKMAYIZ DEDİ"

İstanbul İl Sekreteri telefonla aradı. Biz ön kapıda duruyoruz, onlar aşağı kapıda. Buradaki memur arkadaş, bize diyor ki; 'buradaki kitleyi buradan göndermezseniz, işlemi bitti ama, biz bırakmayız.' Nasıl bırakmazsınız? Tahliye olmuş. 'Bırakırız, ama siz burayı göndermezseniz biz E6'da Karbey Tesisleri var, E6'nın kenarında, götürüp oraya bırakacağız.' Böyle bir şey insan alıkoymadır bu, suçtur! Bir arkadaşımız Başsavcıyı aradı, Silivri Başsavcısı; 'Benlik bir şey yok' diyor. Başsavcı diyor ki 'Kapıda bırakılması lazım.' Memurlara 'Biz Başsavcıyı dinlemeyiz, biz İçişleri Bakanlığına bağlıyız' diyorlar.

"CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ, TAHLİYE OLMUŞ BİR İNSAN, SİZİN TESİSTE ONU SERBEST BIRAKMANIZ NE?"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü'nü aradım, müsait değilmiş, Genel Müdür Yardımcısıyla konuştum, durumu izah ettim, 'Bu olacak şey mi?' dedim. Süreç de ilerliyor. Arkadaşlarımızı arıyorum, diyorum ki 'Ya, biz bir tesise niye gidelim? Bu, tahliye olmadı mı? Cezaevi kapısı burası değil mi? Karşısında duruyorum.' Bu görüşmeleri yaparken başka bir başçavuş geldi, dedi ki, 'Efendim, Karbey Tesislerine götürdük, çıktı demin siyah camlı Ford ile.' İstanbul İl Başkanı TEM'in kenarında bir tesise götürüldü. Bakın, kameralar var, yer veriyorum, Karbey Tesisleri. 'Bu nasıl iştir?' dedik. Bir defa, cezaevinden çıkmış, tahliye olmuş bir insan, sizin tesiste onu serbest bırakmanız ne? Gittik tesise, gerçekten orada."

Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu'nda; Canan Kaftancıoğlu'nun Cezaevinde Değil, Bir Dinlenme Tesisinde Tahliye Edildiğini Açıkladı
Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu'nda; Canan Kaftancıoğlu'nun Cezaevinde Değil, Bir Dinlenme Tesisinde Tahliye Edildiğini Açıkladı
Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu'nda; Canan Kaftancıoğlu'nun Cezaevinde Değil, Bir Dinlenme Tesisinde Tahliye Edildiğini Açıkladı
Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu'nda; Canan Kaftancıoğlu'nun Cezaevinde Değil, Bir Dinlenme Tesisinde Tahliye Edildiğini Açıkladı

YORUMLAR
500
Veli Ağbaba: 'Adeta İktidarın Celladı Gibi Kullanılan Birisi Maalesef Bakan Yardımcısı Olarak Atandı' Veli Ağbaba: 'Adeta İktidarın Celladı Gibi Kullanılan Birisi Maalesef Bakan Yardımcısı Olarak Atandı' Kaftancıoğlu 'Sabıka Holding Broşürü' Davasından Tek Celsede Beraat Etti Kaftancıoğlu 'Sabıka Holding Broşürü' Davasından Tek Celsede Beraat Etti
Kaynak: ANKA

Canan Kaftancıoğlu, Zeynel Emre, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu'nda; Canan Kaftancıoğlu'nun Cezaevinde Değil, Bir Dinlenme Tesisinde Tahliye Edildiğini Açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
13:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, cevapladı: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu?
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:51 Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:37 TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı! Madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti
12:29 Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 13:28:23. #1.12#
SON DAKİKA: Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu'nda; Canan Kaftancıoğlu'nun Cezaevinde Değil, Bir Dinlenme Tesisinde Tahliye Edildiğini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement