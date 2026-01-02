Zeynep'in Bayrak Sevgisi - Son Dakika
Zeynep'in Bayrak Sevgisi

Zeynep\'in Bayrak Sevgisi
02.01.2026 15:14
Aksaray'da Zeynep, Türk bayrağına olan sevgisiyle karı temizleyip öperek güzel bir anı oluşturdu.

AKSARAY'da mezarlığın duvarındaki Türk bayrağı motifinin üzerinde biriken karı temizleyerek öpen Zeynep Ebrar Berk'in (7) babası Ahmet Berk, "Zeynep, 10 gün önce bana, Türk bayrağı ile ilgili ders işlemişler ve bayrağın neden bu kadar önemli olduğu sordu. Ben de ona anlatmıştım. Kafasında bayrak sevgisi kalmış ve gönlünde yer etmiş. Dün geçerken görünce onları silmek ve öpmek gelmiş içinden" dedi.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası emekli Ahmet Berk, çocukları Zeynep Ebrar Berk ve Rasim Berk (12) ile kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı. Ervah Kabristanlığı duvarındaki Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden Zeynep'in babasının elini bırakıp, temizlediği bayrak motifini öpmesi, belediyeye ait kar küreme ekipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Aksaray Belediyesi'nin sanal medya hesaplarından paylaşılan o anlar, izleyenlerin beğenisini topladı.

'GÜZEL BİR ANI OLDU'

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Berk, "Dün, çocukları Kılıçaslan Parkı'na götürmüştüm. Orada kar topu oynayarak eğlendik. Yürüyüş yolundan gelirken sırasıyla Türk bayrakları vardı. Kızım da onları silerek geliyordu. Üzerindeki karı silip öpmüş, o esnada da belediyenin kar temizleme ekibi orada çekim yapıyormuş. Bizi görüp video çekmişler. Biz görüntüleri komşumuzdan öğrendik, görüntülerin linkini attı. Bize yılbaşında çok güzel bir anı oldu. Sonrasında çok büyük yansımaları oldu. Hiç telefonumuz susmadı. Belediye Başkanımız ziyarete gelip çocuklara hediye verdi. Dün çok yoğun bir gün geçirdik" diye konuştu.

Kızı Zeynep Ebrar'ın, Laleli İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Berk, "Zeynep, 10 gün önce bana, Türk bayrağı ile ilgili ders işlemişler ve bayrağın neden bu kadar önemli olduğu sordu. Ben de ona anlatmıştım. Orada kafasında bir bayrak sevgisi kalmış ve gönlünde yer etmiş. Dün de geçerken bayrak figürlerini görünce onları silmek ve öpmek gelmiş içinden. Böyle bir anı yaşadık" dedi.

Zeynep Ebrar, Türk bayrağını sevdiği için böyle davrandığını söyledi. 6'ncı sınıf öğrencisi ağabeyi Rasim Berk de "Biz evde sıkılmıştık. Babam, bizi parka götürmüştü. Orada kar topu savaşı yaptık. Sonra eve dönüşte, kardeşim bayrakların karını temizleyip geliyordu. Kar temizleme ekibi bizi görüp çekmiş. Kardeşim de bayrağın birini silip öpmüştü. Sonra Başkanımız bizi ziyaret etti. Bizlere güzel yorumlar atıp, vatan sevgisini gösteren tüm Türk halkına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeynep'in Bayrak Sevgisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Zeynep'in Bayrak Sevgisi - Son Dakika
