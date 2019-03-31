Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker İçin Tören
1 saat önce
Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen için Gaziantep'te tören düzenlendi.
Zeytin
Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen
için Gaziantep
'te tören düzenlendi.
Şehit Ergen'in (22) cenazesi, Gaziantep Adli Tıp
Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık gasilhanesine getirildi.
Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.
Ergen'in naaşı, basına kapalı düzenlenen törenin ardından kara yoluyla memleketi Aksaray
'a gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:48 Kaynak: AA
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