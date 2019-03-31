Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker İçin Tören

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker İçin Tören

1 saat önce

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker İçin Tören, System.String[]
Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Şehit Ergen'in (22) cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık gasilhanesine getirildi.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.

Ergen'in naaşı, basına kapalı düzenlenen törenin ardından kara yoluyla memleketi Aksaray'a gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu Kütahyalı Taksiciden Örnek Davranış! Şehit Ailelerinden Para Almadı Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 19:02:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker İçin Tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]