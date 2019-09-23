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Zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu

1 saat önce

Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nu ikinci olarak tamamladı.

Zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu, System.String[]

Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nu ikinci olarak tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Eylül tarihleri arasında oynanan A Grubu maçları sona erdi. Sırbistan'dan Kızılyıldız, Bulgaristan'dan Irbıs-Skate ve İzlanda'dan Skautafelag Akureyrar takımlarıyla karşılaşan Zeytinburnu Belediyespor, grubu ikinci sırada tamamladı. Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise grupta birinci oldu. Kızılyıldız, 18-20 Ekim tarihleri arasında Ukrayna'nın Brovay kentinde Romanya, Ukrayna ve Letonya takımlarının yer alacağı üst grup maçlarına katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karşılaşmadan görüntüler

- İstanbul

Sırbistan Karadağ, Bulgaristan, Zeytinburnu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:51 Kaynak: DHA
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