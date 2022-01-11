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Zeytinburnu'nda bir Afgan bıçaklanarak gasbedildi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda bir Afgan bıçaklanarak gasbedildi

11.01.2022 20:49

Zeytinburnu'nda maskeli 3 şüpheli, Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçakla yaralayarak 30 bin dolarını gasbetti.

Zeytinburnu'nda maskeli 3 şüpheli, Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçakla yaralayarak 30 bin dolarını gasbetti.

Alınan bilgiye göre, Nuripaşa Mahallesi 15/1 Sokakta dün akşam saatlerinde evine dönen Afganistan uyruklu Khodai Nazar'ın önünü kesen maskeli ve bıçaklı 3 kişi, Nazar'dan içerisinde 30 bin dolar bulunan çantasını istedi.

Khodai Nazar çantayı vermeyince saldırganlar tarafından bıçaklandı. Şüphelilerden ikisi çantayı alıp kaçarken, Nazar diğer şüphelinin kaçmasına izin vermedi. Yaralı Afgan bir taraftan şüpheliyi tutarken diğer taraftan da çevreden yardım istedi.

Çevredeki vatandaşlardan biri, kurusıkı tabancayla ateş açarak Nazar'ın yardımına koştu. Olay yerinde toplanan mahalleli, şüpheliyi darbederek polise teslim etti.

Ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesine kaldırılan Nazar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu'nda bir Afgan bıçaklanarak gasbedildi
Zeytinburnu'nda bir Afgan bıçaklanarak gasbedildi
Zeytinburnu'nda bir Afgan bıçaklanarak gasbedildi

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Zeytinburnu, Afganistan, dolar, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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