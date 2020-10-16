Zeytinburnu'nda Türk Kültür Tarihine Işık Tutacak olan 'Ebüzziya Ailesi' sergisi açıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda Türk Kültür Tarihine Işık Tutacak olan 'Ebüzziya Ailesi' sergisi açıldı

İSTANBUL - Ülkemizdeki matbaacılık tarihinin gelişimine önemli katkılar sağlayan 'Matbaa-i Ebüzziya'nın kurucusu olan Ebüzziya Tevfik Bey'in çalışmalarının ve 1181'den 1949 yılına kadar devam eden Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin tüm detaylarıyla anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi bugün Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat merkezinde açıldı.

Türkiye'nin 150 yılına tanıklık eden Ebüzziya ailesinin İSAM Kütüphanesi tarafından araştırmacılara açılan zengin arşivi ve aile üyelerinden derlenen kişisel koleksiyonları ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından ülkemizdeki matbaacılık tarihinin gelişimine önemli katkılar sağlayan 'Matbaa-i Ebüzziya'nın kurucusu olan Ebüzziya Tevfik Bey'in çalışmalarının ve 1181'den 1949 yılına kadar devam eden Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin tüm detaylarıyla anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat merkezinde düzenlenen program ile açılışı gerçekleştirilen sergiye Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ebüzziya Tevfik Bey'in oğlu Talha Ebuziyya, torunları Yasemin Ebüziyya ile Cemre Ebüzziya ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Basın, yayın ve matbaa alanlarında pek çok yeniliği bu coğrafyaya getiren Ebüzziya ailesinin 150 yılı aşkın tarihçesi, "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisine yansıdı. Ömer Faruk Şerifoğlu'nun küratörlüğünde yaklaşık bir aylık yoğun bir çalışmayla hazırlanan sergi, yakın kültür tarihine ışık tutacak.

Sergi açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Ebuziyya ailesinin 150 yıllık hikayesidir. Ebuziyya Tevfik ile başlayan hüzünleri ve sevinçleri ile 4 kuşak boyu süren bu hikaye Türkiye tarihinde önemli bir dönemi kapsamaktadır. Ebuziyya ailesi hem memleketin kaderinde söz sahibi olmuş, hem de memlekette kader birliği yapmış bir ailedir. O yüzden bu hikayeyi takip etmek Türkiye'nin 150 yılını öğrenmek için emsalsiz bir imkandır. Çanakkale'de ve milli mücadelede gösterdiği fedakarlıklarının bir benzerini de sulh zamanında da vatanın kalkınması için gösteren Ebuziyya Tevfik oğulları Talha Ebuzziyya'ya torunu Ziyad Ebuzziyya'ya bir milletin ancak gelenek, görenek ve inançlarına önem vererek geliştireceği fikrini miras bırakmıştır. Basım yayın ve matbaa alanlarında bir çok yeniliği Türkiye'ye getiren bu sanat dostu aileye hazırlayıp yayınladığı takvim adeta bir Türkiye ve dünya günlüğü halini almıştır" dedi.

Kazlıçeşme Sanat'ta Türk Kültür Tarihine Işık Tutacak olan 'Ebüzziya Ailesi' sergisi 27 Ekim'e kadar sanat severlerin beğenisine sunulacak.