TANKER YOLDAN KALDIRILDI - Son Dakika

TANKER YOLDAN KALDIRILDI
Zift yüklü tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (3)Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde otomobile çarpan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapanırken, 4 saat sonra tanker yoldan kaldırıldı.
Zift yüklü tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (3)Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde otomobile çarpan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapanırken, 4 saat sonra tanker yoldan kaldırıldı. Yola dökülen ziftin temizlenmesi için yola kum atılarak zift iş makineleriyle temizlenirken, yolda temizlik çalışmaları devam ediyor. Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yolun ulaşıma açılacağı öğrenildi.
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