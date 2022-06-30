Duygularını tuvale yansıtan zihinsel engelli çocuk ikinci kişisel sergisini açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Duygularını tuvale yansıtan zihinsel engelli çocuk ikinci kişisel sergisini açtı

30.06.2022 11:31

Göltepesi Köyü'nün havadan görüntüsü Zihinsel engelli Mahmut Koşunkartay'ın evinden çıkması Koşunkartay'ın öğretmeni Beyhan Korkulutaş ile bir araya gelmesi Koşunkartay'ın doğada resim çizmesi Resim sergisinden görüntüler Mahmut Koşunkartay'ın sergi alanında resim yapması Mahmut Koşunkartay...

Göltepesi Köyü'nün havadan görüntüsü

Zihinsel engelli Mahmut Koşunkartay'ın evinden çıkması

Koşunkartay'ın öğretmeni Beyhan Korkulutaş ile bir araya gelmesi

Koşunkartay'ın doğada resim çizmesi

Resim sergisinden görüntüler

Mahmut Koşunkartay'ın sergi alanında resim yapması

Mahmut Koşunkartay ile röportaj

Ziyaretçilerin sergiyi gezmesi

Mahmut Koşunkartay'ın resimlerle ilgili ziyaretçilere bilgi vermesi

Görsel Sanatlar Öğretmeni Beyhan Korkulutaş ile röportaj

Özel eğitim öğretmeni Zeynep Akkaya ile röportaj

Ziyaretçilerden Emine Sönmez Demirpençe ile röportaj

Mahmut Koşunkartay'ın yaptığı resmi göstermesi Duygularını tuvale yansıtan zihinsel engelli çocuk ikinci kişisel sergisini açtı

Bingöl'ün Göltepesi köyünde yaşayan, okulundaki görsel sanatlar öğretmeni tarafından yeteneği keşfedilen 15 yaşındaki Mahmut Koşunkartay, 4 yılda 120 soyut resim yaptı

Köyde açık alanlarda doğa ile baş başa duygularını resmeden Koşunkartay:

"Resim hayat gibidir. Resimle hayattan kopmadım. İçimde ne varsa resimle ortaya çıkardım. Hayalim resim öğretmeni olmak"

BİNGÖL - Bingöl'de öğretmeni tarafından yeteneği keşfedilerek, eğitimlerle kendisini geliştirilen zihinsel engelli 15 yaşındaki Mahmut Koşunkartay, duygularını resmettiği soyut tabloları açtığı sergilerde beğeniye sunuyor.

Bingöl'ün Göltepesi köyünde yaşayan ve doğuştan hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan Koşunkartay'ın resme olan yeteneğini, kaynaştırma öğrencisi olduğu Göltepesi Yeni Yerleşim İlk ve Ortaokulundaki görsel sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş 5'inci sınıftayken keşfetti.

Öğretmeninin bu alanda ilerlemesi için verdiği eğitimler sayesinde yeteneğini günden güne geliştiren Koşunkartay, 4 yılda 120 resim yaptı.

Köyde açık alanlarda doğa ile baş başa duygularını resmeden Koşunkartay, hazırladığı resimlerle ikinci kişisel sergisini açtı.

Korkulutaş, yaz aylarında da Koşunkartay'a eğitim desteğini sürdürüyor.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde "Her Çocuk Özeldir" adıyla sergi açan Koşunkartay, beğeniye sunduğu resimleriyle ilgili ziyaretçilere bilgi veriyor.

"Resimle hayattan kopmadım"

Mahmut Koşunkartay, AA muhabirine, resim tekniklerini öğrenebilmek için 4 yıldır çalıştığını söyledi.

Resim yapmanın kendisine iyi geldiğini ifade eden Koşunkartay, resim yapmayı çok sevdiğini belirtti.

Koşunkartay, "Resim hayat gibidir. Resimle hayattan kopmadım. İçimde ne varsa resimle ortaya çıkardım, başardım." dedi.

Resimlerini açtığı sergilerde beğeniye sunmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Koşunkartay, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'in de sergiyi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Koşunkartay, resimlerinin beğenilmesinin şevkini artırdığını belirterek, "Resimlerimi beğenmeleri için gereken çalışmayı yapacağım. Resimlerimi biriktirdim, gerçek bir sergi haline getirdim. Hayalim resim öğretmeni olmak." diye konuştu.

"Resimler hayatının parçası haline geldi"

Görsel sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş da öğrencisiyle okuldaki destek eğitimi odasında tanıştığını ifade etti.

İlk derslerinde Koşunkartay'ın tarzından ve kullandığı renklerden çok etkilendiğini anlatan Korkulutaş, verdiği eğitimler ve taktiklerle öğrencisinin resme ilgisinin ve yatkınlığının arttığını aktardı.

Korkulutaş, Koşunkartay'ın resme çok yatkın, özel bir öğrenci olduğunu belirterek, "Resimler hayatının parçası haline geldi. Normal derslerinde bile resim yapıyor, atölyeden çıkmıyor. Sürekli bir şeyler öğrenme peşinde. Daha sonra farkındalık olsun ve böylesi özel öğrenciler için örnek olsun diye sergi açmaya karar verdik. Resim sergisi çok ilgi gördü. Mahmut'un gözündeki o mutluluğu görmek çok güzeldi. Mahmut'un bu alanda ilerlemesini ve ressam olmasını çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Korkulutaş, öğrencisinin resim sergisi açtıktan sonra yaşamının değiştiğini anlatarak, öğrencilerin artık ona "Ressam Mahmut" olarak baktığını aktardı.

Öğrencisinin mutluluğunun her şeye bedel olduğunu dile getiren Korkulutaş, "Hayatına renk ve ışık kattı. Ben de hayatına renk katmaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Özel eğitim öğretmeni Zeynep Akkaya da öğrencisinin okulda çok sevildiğini belirterek, Mahmut'u okulun her köşesinde resim yaparken gördüklerini, ders aralarında arkadaşları gezip, koşarken Mahmut'un sürekli resim yaptığını aktardı.

"Öğrencimiz olmasını istiyorum"

Serginin ziyaretçilerinden Güzel Sanatlar Lisesinde görsel sanatlar öğretmeni Emine Sönmez Demirpençe, resimleri çok beğendiğini, Mahmut Koşunkartay ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Öğrencimiz olmasını istiyorum. Bu sergi, öğrencilerimizin çalışmalarını sergilemesi için teşvik edici olur umarım." diyen Demirpençe, Koşunkartay'ın başarısının devamını diledi.

Zeki Koşan da sergiyi ilgi ile gezdiğini aktararak, Mahmut Koşunkartay ile gurur duyduklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
'Resmin Türkçesi: Türk Dünyasının Tuvalde Buluşması' sergisi açıldı 'Resmin Türkçesi: Türk Dünyasının Tuvalde Buluşması' sergisi açıldı Başkan Kocaispir, su oyun parkını çocuklarla açtı Başkan Kocaispir, su oyun parkını çocuklarla açtı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duygularını tuvale yansıtan zihinsel engelli çocuk ikinci kişisel sergisini açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:50:06. #1.11#
SON DAKİKA: Duygularını tuvale yansıtan zihinsel engelli çocuk ikinci kişisel sergisini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement