Zincirleme kazada ağır yaralanan hemşire 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Zincirleme kazada ağır yaralanan hemşire 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Zincirleme kazada ağır yaralanan hemşire 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
09.02.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda 'U' dönüşü yapmaya çalışan tırın neden olduğu zincirleme kaza sonrası yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire, hastanede 11 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

    'U' dönüşü yapmaya çalışan tırın neden olduğu zincirleme kaza sonrası yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire, hayatını kaybetti.

    Kaza, 30 Ocak günü Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen otoyolda 'U' dönüşü yapmaya çalışan İbrahim Acen Baba (60) idaresindeki tır, dönüş yapamayınca yolun ortasında kalmıştı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Yolun ortasında kalan araçtan inen sürücü yoğun sis ve yağışın hakim olduğu otoyolda diğer araçları uyarmaya çalışmış, bu sırada otoyoldan gelen araçlardan biri tır sürücüsüne çarparken, daha sonrasında kazaya 7 araç daha karışmıştı. Yaşanan zincirleme kazada tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ile kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Ali İhsan Akdağ (56) hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

    YARALILAR YARDIM ETMEK İSTERKEN ARABA ÇARPTI

    Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Hüsniye Sevli, feci kazada yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

    11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Genç sağlıkçı, tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Genç sağlıkçının cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Kaynak: İHA

    Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika Yaşam Zincirleme kazada ağır yaralanan hemşire 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (1)

    • btnjpg5v9g btnjpg5v9g:
      İşte Şehitlik Böyle Olur Rabbim Rahmet Eylesin. 8 0 Yanıtla
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
    2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
    Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
    Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
    İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
    CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

    21:54
    Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
    Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
    20:51
    Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
    Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
    20:49
    Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
    Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
    20:09
    Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
    Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
    19:54
    Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
    Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
    19:27
    Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
    Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 22:10:32. #7.11#
    SON DAKİKA: Zincirleme kazada ağır yaralanan hemşire 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.