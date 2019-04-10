Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 0-3

Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 0-3

46 dakika önce

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Koray Yılmazgil, Erhan AlparslanZİRAAT BANKASI: Selim Demir, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Şahin, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kırkıt)MALİYE PİYANGO: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Görkem Sertel,...

Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 0-3, System.String[]


SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan

ZİRAAT BANKASI: Selim Demir, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz ( Volkan Döne, Umut Şahin, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kırkıt)

MALİYE PİYANGO: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Görkem Sertel, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz)

SETLER: 18-25, 23-25, 21-25

SÜRE: 77 dakika (25, 25, 27)

Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Maliye Piyango, Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi. Günün bir diğer maçında ise  Tokat Belediye Plevne, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0

mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:52 Kaynak: DHA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Maliye Piyango, Spor
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