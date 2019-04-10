Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 0-3

SALON: TVF
Başkent
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
ZİRAAT BANKASI: Selim Demir
, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş
, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz ( Volkan Döne
, Umut Şahin
, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kırkıt)
MALİYE PİYANGO: Osman Çağatay
Durmaz, Seganov, Bruno, Görkem Sertel, Wendt, Halil İbrahim Yücel
(Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz
)
SETLER: 18-25, 23-25, 21-25
SÜRE: 77 dakika (25, 25, 27)
Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Maliye Piyango
, Ziraat Bankası
'nı 3-0 yendi. Günün bir diğer maçında ise Tokat
Belediye Plevne, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-0
mağlup etti.