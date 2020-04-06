Ziraat Bankası'ndan "çalışma saatleri değişmedi" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası'ndan 'çalışma saatleri değişmedi' açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Ziraat Bankası'ndan "çalışma saatleri değişmedi" açıklaması

6 saat önce

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi 09.00-17.

Ziraat Bankası'ndan

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, müşterilerin işlem yapmak için görece daha az yoğun olan öğleden önceyi tercih edebileceğini bildirdi.

Kırbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük yaşantıya etkilerini en aza indirmek ve hayatın akışının devam etmesini sağlamak amacıyla şubelerdeki faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini vurguladı.

Bu zor zamanlarda üzerilerine düşen önemli görevler olduğunu belirten Kırbaş, "Bu görevleri hakkıyla yerine getirebilmek ve ülkemize destek olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize işlemlerini öncelikli olarak dijital kanallar üzerinden yapmalarını öneriyoruz, ancak işin doğası gereği bazı işlemler sadece şubelerden yapılabiliyor veya müşterilerimiz bir nedenle şubeye gelmek zorunda kalabiliyor. Böyle zamanlarda müşterilerimize ihtiyaç duydukları finansal desteği verebilmek her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.

Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi yine 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece 12.30 -13.30 saatlerinde bir saatlik öğle yemeği arası için kapalıyız. Salgın öncesi dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemleri için şubelerimizi ziyaret saatlerinde eşit bir dağılım bulunuyordu. Ancak bu dönemde şubelerimizde öğleden önce görece daha az işlem yapılıyor. Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öğleden öncesinde 09.00-12.30 saatlerinde 3,5 saatlik önemli bir zaman var. Bu nedenle şubeye gelmek zorunda olan müşterilerimiz öğleden önceyi tercih edebilir. Bu husus sosyal mesafenin korunması açısından da önem taşıyor. İşlem yapacak müşteri sayısının günün saatlerine eşit dağılması müşterilerimiz arasında sosyal mesafenin korunmasına da yardımcı oluyor."

"Şubelerimize müşterileri maskeli olarak kabul ediyoruz"

Ali Kırbaş, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunduğu market, pazar yeri gibi alanlarda maske zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, "Alınan tedbirlerle uyumlu olarak biz de bugünden itibaren şubelerimize müşterilerimizi maskeli olarak kabul ediyoruz. Sağlık çalışanları başta olmak üzere, güvenlik güçleri, bankacılık sektörü çalışanları, lojistik firmaları çalışanları, gıda tedarik zincirinde çalışanlar gibi birçok sektör çalışanı salgın hastalık riskine rağmen fedakarca görev yapıyor. Bu fedakarca çalışmaları için hepimiz onlara teşekkür borçluyuz." değerlendirmelerini yaptı.

Bu dönemde müşterilerini dijital kanallara yönlendirebilmek için yeni imkanlar sunduklarını belirten Kırbaş, şunları ifade etti:

"İlk olarak ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya yükselttik. Ayrıca diğer banka ATM'lerinden yapılacak para çekme, para yatırma ve bakiye sorma işlemleri de bu dönemde ücretsiz. Ziraat Mobil, Ziraat İnternet Şubesi, ATM'lerimiz ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılacak EFT ve havale işlemlerinden bu dönem içerisinde ücret almayacağız. Bankkart ile yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 lira. Müşterilerimiz Ziraat Bankası ATM'lerinden QR kod teknolojisiyle hızlı ve temassız bir şekilde para çekebilirler. Western Union ile yurt dışına para transferi işlemleri de şubeye gelmeksizin Ziraat Mobil ve Ziraat İnternet şubesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca kredi kartı, kredili mevduat hesabı veya bireysel kredisinin ertelenmesini isteyen müşterilerimiz başvurularını SMS ile yapabilirler. Temel İhtiyaç Destek Kredisi için web sitemiz veya Ziraat Mobil üzerinden başvurabilir."

Kırbaş, salgının önlenebilmesi için bireysel izolasyona ve sosyal mesafeye azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, müşterilere şubeye gelmek yerine dijital kanallarından işlem yapmaları önerisinde bulundu.

Ziraat Bankası, Türkiye, ATM, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:26 Kaynak: AA

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