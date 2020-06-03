Ziraat Bankası'ndan küçükbaş hayvan varlığını artıracak iş birliği - Son Dakika

Ziraat Bankası'ndan küçükbaş hayvan varlığını artıracak iş birliği

Ziraat Bankası, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve küçükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla Tokat Valiliği ile "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi İş Birliği Protokolü imzaladı.

Ziraat Bankası'ndan küçükbaş hayvan varlığını artıracak iş birliği, System.String[]

Ziraat Bankası, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve küçükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla Tokat Valiliği ile "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi İş Birliği Protokolü imzaladı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, tarım sektörünün geliştirilmesi ve yeni iş modellerinin uygulanması amacıyla yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Tokat ili ve ilçelerinde Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla Tokat Valiliği ile iş birliği protokolüne imza atıldı.

Tokat Valiliği ile Ziraat Bankası arasında imzalanan ve bu alanda bir ilk olan iş birliği çerçevesinde, valiliğin koordinasyonuyla, Tokat il ve ilçelerinde halen koyun yetiştiriciliği yapan, asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticiler ile bu üreticilerin damızlık koyun alabileceği işletmeler belirlenecek.

Valilik, üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmesi ve kesime göndereceği hayvanları da uygun fiyatlarla satabilmesi için de devrede olacak. Bu amaçla asgari üç yem firması ve asgari üç et alımı yapacak firma belirlenerek üreticilere duyurulacak. Üreticiler ihtiyaç duydukları yemi uygun maliyetle alırken, etlik hayvan satışı için de avantajlı bir pazara sahip olacak.

Proje kapsamında doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması; dişi hayvanların ise sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedefleniyor.

Uygun koşullarla kredi imkanı

Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandıracak. Bu kapsamda, damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandıracak.

Her üretici 150 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Kredilerin teminatını Kredi Garanti Fonu kefaleti oluşturacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan sübvansiyonlarla, üreticilerin 100 bin liraya kadar olan kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebilecek.

Söz konusu projeyle tamamı Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı anaç hayvanlardan oluşan 100 bin başlık bir sürüye ulaşılması ve çevrede yeni oluşturulacak sürüler için gerekli damızlık hayvan ihtiyacının buradan karşılanması hedefleniyor. Proje daha sonra diğer illerde de gerçekleştirilecek iş birlikleri ile yaygınlaştırılacak.

"5 yılda 500 bin koyunu Tokatlı yetiştiricilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat'ın, yedi büyük ovası, iki büyük nehri, yetişmiş insan potansiyeli, mümbit arazileri, sahip olduğu iklim şartları, üretim alanları, yaylaları ve meraları ile bir tarım şehri olduğunu bildirdi.

Valilik koordinesinde Ziraat Bankası ile protokol imzaladıklarını ve bir sistem kurduklarını aktaran Balcı, projenin bu seneki uygulamasında 100 bin koyuna ulaşmayı planladıklarını anlattı.

Balcı,Tokat'ta koyunculuğu geliştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında 5 yılda 500 bin koyunu yetiştiricilerle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Projeye emeği geçen yetkililere teşekkür eden Balcı, çiftçiyi ve üreticiyi sevdiklerini, onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

"Tedarik, pazar ve finansman sorunu kalkacak, üretici kazanacak"

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf ise, hayvancılık alanında da üreticileri güçlü şekilde desteklemeye ve geliştirdikleri projelerle ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla geliştirdiğimiz projelerin ilki olan bu proje aynı zamanda bir valilikle iş birliği içermesi açısından da ilk olma özelliğini taşıyor." açıklamasında bulundu.

Projenin hayata geçmesi için Vali Balcı'nın tüm kamu kurumlarının yereldeki yöneticilerini seferber ettiğini kaydeden Pişmaf, üreticilere kullandırılacak desteğin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sübvansiyon sağladığı düşük faizli kredi olduğunu bildirdi.

Pişmaf, bu nedenle finansman maliyetinin hayli düşük olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Proje kapsamında 150 bin liraya kadar kullandıracağımız kredilerde özkaynak katkısı aramayacağız. Üreticilerimiz son derece uygun şartlarla kredi kullanarak bölgelerine adaptasyon sağlamış ırklardaki hayvanlarla sürülerini büyütecek, uygun şartlarla yem alıp, uygun şartlarla hayvanlarını satabilecek. Finansman, tedarik ve pazar sorunu kalkacak, üreticilerimiz kazanacak. Ramazan Bayramı öncesinde üreticilerimize hayvan teslim edilmeye ve kredileri kullandırılmaya başlandı. Projeden 1.500'ün üzerinde üreticimizin yararlanacağını öngörüyoruz."

Pişmaf, ilki Tokat'ta gerçekleştirilen projeyi diğer illere de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ziraat Bankası, Balcı, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası'ndan küçükbaş hayvan varlığını artıracak iş birliği - Son Dakika Ekonomi

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