Ziraat Bankası’na Küresel Finans Dünyasından 1,75 Milyar Dolarlık Güven

Sürdürülebilirlik bağlantılı kredinin performans kriterleri; Yeşil Varlık Oranını destekleyen finansman faaliyetlerini artırmak ve sürdürülebilir tarım olarak belirlendi.

Uluslararası Piyasalardan Güçlü Destek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar: “Küresel piyasaların jeopolitik gerilimler ve buna bağlı yüksek volatilite ile test edildiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesine zorlu bir konjonktürde, bankamızın sağlam bilanço yapısı, geniş muhabir ağı ve paydaşlarımızla uzun yıllara dayanan güven ilişkisi sayesinde sendikasyon kredimizi başarıyla temin ettik. Elde edilen bu kaynak, yalnızca bankamızın finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin küresel ölçekteki dayanıklılığına ve potansiyeline duyulan inancı da bir kez daha teyit etmiştir.

Rekabetçi Maliyet, Güçlenen İş Birlikleri

Geçtiğimiz yıla oranla kredimizin maliyetlerini daha rekabetçi bir seviyeye çekebilmiş olmanın yanı sıra, mevcut iş birliklerimize ek olarak yeni uluslararası bankaların da katılımını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu ilgi, stratejilerimizin doğruluğunun ve piyasadaki itibarımızın bir göstergesidir.

Sürdürülebilir Tarım ve Yeşil Dönüşüme Katkı

Temin ettiğimiz bu kaynak, sürdürülebilirlik temasıyla kurgulanmış olup, bir yandan dış ticaretin finansmanında itici güç görevi görürken diğer yandan sorumlu bankacılık ilkelerimize olan bağlılığımızı

da pekiştirecektir. Performans kriterlerimizi sürdürülebilir tarım finansmanının güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm hedeflerimizin desteklenmesi doğrultusunda belirledik. “İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat” diyerek bu kaynakla tarımsal üretim ekosistemine katkı sunarken, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de destek vermeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki etkinliğimizi artırarak kaynak yapımızı çeşitlendirmeyi sürdürecek; reel sektör yatırımları, tarımsal üretim ve çevresel dönüşüm alanlarında finansman desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

Bu vesileyle, sürecin yönetiminde emeği geçen koordinatör bankalarımız başta olmak üzere, bu önemli iş birliğine katkı sunan tüm muhabir bankalarımıza şahsım ve Bankamız adına içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü