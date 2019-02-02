Ziraat Odası Başkanı Muğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Muğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Muğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



Kalp rahatsızlığı nedeniyle dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden Recep Muğlu için öğle namazını müteakip Ziraat Odası binası önünde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Muğlu ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Recep Muğlu'nun cenazesi dualarla şehir mezarlığına defnedildi. - KARAMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti, 30 Büyükşehirde Vatandaşın Nabzını Tuttu! Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'na Sunuldu

Gözü Dönen Adam, Hırsızlık İçin Girdiği Cenaze Evinde Cesede Tecavüz Etti

Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı