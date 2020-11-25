Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 Serik Belediyespor: 0

51. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Mehmet Erdem'in plase vuruşu az farkla dışarı gitti.

20. dakikada Furkan Soyalp'ın sol kanattan yerden pasında ceza sahası içinde Andre Felipe düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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