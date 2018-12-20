Ziraat Türkiye Kupası: Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası
5. Tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, Fenerbahçe
'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 0-1
14. dakikada Husmani'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Said Idazza kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1
32. dakikada Skerter'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Soldado'nun aşırtma şutu auta gitti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, Erdem Bıyık xx, Ata Yıldırım xx
Giresunspor: Anıl xx, Uğur xx, Ferhat xx, Kağan Miray xx, Volkan xx, Emre xx, Bahadır xx, Alperen x, Çağlar xx, Husmani xx, Said Idazza xx
Yedekler: Kayacan, Sery, Abiola, Ahmet, Ergin, Saruhan, Hüsamettin
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Fenerbahçe: Harun Tekin
xx, Skrtel xx, Neustadter xx, Reyes xx, Barış Alıcı xx, İsmail Köybaşı
xx, Benzia
xx, Mehmet Ekici
xx, Mehmet Topal
xx, Ayew xx, Soldado xx
Yedekler: Berke, Hasan, Ferdi, Valbuena, Slimini, Abdulcebrail Akbulut, Erten
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Said Idazza (dk. 14) (Giresunspor), Soldado (dk. 7) (Fenerbahçe) - GİRESUN