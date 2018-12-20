Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk Yarı)

8 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 0-1

14. dakikada Husmani'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Said Idazza kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1

32. dakikada Skerter'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Soldado'nun aşırtma şutu auta gitti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdem Bıyık xx, Ata Yıldırım xx

Giresunspor: Anıl xx, Uğur xx, Ferhat xx, Kağan Miray xx, Volkan xx, Emre xx, Bahadır xx, Alperen x, Çağlar xx, Husmani xx, Said Idazza xx

Yedekler: Kayacan, Sery, Abiola, Ahmet, Ergin, Saruhan, Hüsamettin

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Skrtel xx, Neustadter xx, Reyes xx, Barış Alıcı xx, İsmail Köybaşı xx, Benzia xx,

Mehmet Ekici xx, Mehmet Topal xx, Ayew xx, Soldado xx

Yedekler: Berke, Hasan, Ferdi, Valbuena, Slimini, Abdulcebrail Akbulut, Erten

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Said Idazza (dk. 14) (Giresunspor), Soldado (dk. 7) (Fenerbahçe) - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:32 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Giresunspor, Spor
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