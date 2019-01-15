Ziraat Türkiye Kupası: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Akhisarspor: 2 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu karşılaşmasında, İstakbal Mobilya Kayserispor
, Akhisarspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Akhisarsporlu Josue'nin ara pasında, Regattin topla buluştu. Kaleciyi de geçen Regattin topu boş ağlara göndererek, takımı öne geçirdi. 0-1
37. dakikada Bokila ceza sahası içinde ortasını yaptı. Kayserisporlu Atila Turan, topu kendi ağlarına gönderdi ve Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. 0-2
Stat: Kadir Has
Stadyumu
Hakemler: Halis Özkahya
xx, Mehmet Cam
Satman xx, Ata Yıldırım xx İstikbal Mobilya
Kayserispor: Lung x, Lopes x, Sapunaru x, Kana Bıyık ? (Kucher dk. 10 x), Atila Turan x, Şamil Çinaz
xx, Mensah x, Bilal Başaçıkoğlu x, Deniz Türüç
x, Chery
x, Kravets x
Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent, Hasan Hüseyin
, Umut Bulut
, Varela, Abdullah, Hakan, Kazım, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Akhisarspor: Fatih Öztürk
xx, Vrsajevic, Lopes xx, Caner Osmanpaşa
xx, Güray Vural
xxx, Aykut Çeviker
xxx, Sisoko xxx, Josue xxx, Regattin xxx, Manu xxx, Bokila xxx
Yedekler: Lukac, Barbosa, Onur, Larsson, Ali Kaan
, Göksu
, Gökmen, Borges
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Regattin (dk. 16), Atilla Turan
(dk. 37 k.k.) (Akhisarspor) - KAYSERİ