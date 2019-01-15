Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Akhisarspor: 2 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Akhisarspor: 2 (İlk Yarı)

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında, İstakbal Mobilya Kayserispor, Akhisarspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Akhisarspor: 2 (İlk Yarı), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında, İstakbal Mobilya Kayserispor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Akhisarsporlu Josue'nin ara pasında, Regattin topla buluştu. Kaleciyi de geçen Regattin topu boş ağlara göndererek, takımı öne geçirdi. 0-1

37. dakikada Bokila ceza sahası içinde ortasını yaptı. Kayserisporlu Atila Turan, topu kendi ağlarına gönderdi ve Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. 0-2

Stat: Kadir Has Stadyumu

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cam Satman xx, Ata Yıldırım xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes x, Sapunaru x, Kana Bıyık ? (Kucher dk. 10 x), Atila Turan x, Şamil Çinaz xx, Mensah x, Bilal Başaçıkoğlu x, Deniz Türüç x, Chery x, Kravets x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent, Hasan Hüseyin, Umut Bulut, Varela, Abdullah, Hakan, Kazım, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Vrsajevic, Lopes xx, Caner Osmanpaşa xx, Güray Vural xxx, Aykut Çeviker xxx, Sisoko xxx, Josue xxx, Regattin xxx, Manu xxx, Bokila xxx

Yedekler: Lukac, Barbosa, Onur, Larsson, Ali Kaan, Göksu, Gökmen, Borges

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Regattin (dk. 16), Atilla Turan (dk. 37 k.k.) (Akhisarspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:05 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Murat Erat, Spor
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