Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
18.45 Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor: Burak Şeker
20.45 Yeni Malatyaspor- Galatasaray: Özgür Yankaya
13 Ocak Çarşamba:
15.45 İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir: Turgut Doman
20.45 Beşiktaş- Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
14 Ocak Perşembe:
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Keleş
20.45 Fenerbahçe- Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor