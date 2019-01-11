Zonguldak Filistin Büyükelçisi Zonguldak'ta

Filistin
büyükelçisi Zonguldak
'ta
Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
'ı ziyaret etti. Büyükelçi Mustafa, ticaret ve turizm alanında ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen
) ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından düzenlenecek Filistin Özgür Olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır konulu konferansa katılmak için Zonguldak'a gelen Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, ilk olarak Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Vali Bektaş
, büyükelçi Dr. Mustafa'yi valilik binası girişinde karşıladı. Dr. Mustafa, ardından valilik özel defterini imzaladı.
Filistin ile Türkiye
arasında özel bir ilişki olduğuna inandığını söyleyen Dr. Mustafa, ticaret ve turizm alanında ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade etti. Filistin'in her zaman Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Mustafa, Filistin olarak bizim Türkiye ile ilişkimiz özel bir ilişki olduğuna inanıyoruz ve kabul ediyoruz. Bu ilişkileri ileriye götürebilmek için uğraşıyoruz. Tabi Filistin'deki olaylardan dolayı çok zor durumda olmamıza rağmen biz ilişkilerin gelişmesi için uğraşıyoruz. Türkiye ile olan ilişkimiz gelişti son zamanlarda. Ziyaretimizin ticari olaraktan bir faydası olur. Filistin devletinin kurulabilmesi için Türkiye'nin desteği her zaman var ve biz teşekkür ediyoruz. Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür ediyoruz. Çünkü her fırsatta Filistin'e desteği dille getiren başkanlardan biri. Bütün Türk halkına ve size teşekkür ederiz. dedi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'da, Filistin büyükelçisini Zonguldak'ta görmekten mutlu olduğunu söyledi. Filistin'in her zaman Türkiye için önemli olduğunu anlatan Vali Bektaş, şöyle dedi
Uluslararası her platformda Filistin davası, Türkiye'nin davası haline gelmiş oldu. Ortadoğu'da, Suriye
'de ve Irak
'ta olan olayları biliyoruz. Türkiye'de 4 milyon oralardan gelmiş göçmen insan var. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu olaylar nedeniyle Türkiye'ye göçen insanları kabul ettiler. Vatandaşımız da bunu onayladı. Türkiye, devletiyle, milletiyle, Cumhurbaşkanıyla bu konuda komşularımızın ve kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Filistin'de üzüntülü sahneler cereyan etti. Giderek durumun daha da iyileştiğini düşünüyoruz. Umarız yakın gelecekte komşu ülke olarak Filistin sorunlarını çözerek yoluna devam eder. Kudüs
, bütün Müslümanların olduğu gibi bizim içinde önemli bir yer. Benim 3 sene önce bir süre kadar Kudüs ziyaretim oldu. Uzunca bir ziyaret yaptık. şartları yakın olarak gördük. Bizim izlerimiz var orada. Ortak tarihimiz kültürümüz, hatıralarımız var. Hatıralar yaşıyor. dedi.
Vali Erdoğan Bektaş, Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya madenci heykeli hediye etti. Büyükelçi Dr. Mustafa da Filistin Büyükelçiliği'ni temsil eden plaket verdi.