Zonguldak gaziyi asfalt işçileri darp etti

Gaziyi asfalt işçileri darp etti

Zonguldak'ta, gazi Hasan Özdemir (48), aracıyla yeni asfalt dökülen yola girince işçiler tarafından darp edildi. Gözaltına alınan 2 işçi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hastanede tedavisi süren gazi Hasan Özdemir, Gazi olduğumu söylememe rağmen darp etmeye devam ettiler dedi.

Hasan Özdemir, Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 15 Nisan 1992'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı Köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. 1,5 yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi gören Hasan Özdemir'in sol kulağı duyma yetisini kaybederken, sol gözünde de yüzde 90 görme kaybı oluştu.

Gazilik maaşıyla geçimini sürdüren 2 çocuk babası Hasan Özdemir, dün Karaelmas Mahallesi'nde ağabeyinin engelli oğlunu Karaelmas Sağır ve Dilsizler Lisesi'ne götürdüğü sırada asfalt yapımında çalışan işçilerle tartıştı. Yeni dökülen asfalta aracıyla girdiği gerekçesiyle iki işçi tarafından darp edilen Hasan Özdemir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında ve yüzünde darp izleri olan gazi Hasan Özdemir, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Hasan Özdemir'in şikayeti üzerine gözaltına alınan 2 işçi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İşçilerin Zonguldak Belediyesi'nin asfalt ihalesini alan taşeron firmada çalıştıkları tespit edildi.

GAZİ OLDUĞUMU SÖYLEMEME RAĞMEN VURDULAR

Yaşadığı olayı tedavi gördüğü hastanenin önünde anlatan Hasan Özdemir, yüzde 98 engelli yeğeninin yanında işçiler tarafından darp edildiğini söyledi. Aracında gazi olduğunu gösteren kartında bulunduğunu ifade eden Özdemir, şöyle dedi

Benim ağabeyimin yüzde 98 engelli çocuğu var. Mahallede engelli lisesine kayda gidiyorduk. İşçiler, 'aşağıda yol kapalı' dediler. Bana 'yukarıdan, un fabrikasının oradan gideceksiniz' dedi. Ben de oradan dolaştım ve lisenin oraya geldim. Lisede kaydı yaptılar öğretmenler. Ben yukarı dönecektim araç vardı kenarda. Aracımla az aşağıya indim ve döndüm. Bir de baktım aracın yanında 10 kişi. Asfalt çalışması oradaymış. Sen buraya nasıl giriyorsun diye başladılar söylenmeye. Ben de 'gidiyoruz' dedim. Aracın camı açıktı. Bana vurmaya başladılar. Ben aşağıya indim. Diğer işçiler tuttu, diğeri de vurdu. Engelli yeğenimde yanımdaydı. Ben gaziyim niye böyle yapıyorsunuz dedim. Sen gazi olsan banane diyor. Ben Valilik özel kalemini aradım. Hemen ekip gönderdiler. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Bugün üniversite hastanesine sevk ettiler. Göz ve plastik cerrahiye sevk ettiler. Herhalde ameliyat olacağım. Sol tarafımda gözüm ve kulağım gazilik nedeniyle görmüyor. Onlarda hep sağ tarafıma vurdular. Dudağımın yukarısında dikişler var. Gözüm darp nedeniyle görme kaybı yaşıyor. Benim aracımın önünde gazilik kartı da var. Banane deyip vurmaya devam ettiler.

Asfalt çalışma alanına girse bile bunun sonucunda darp edilmemesi gerektiğini anlatan Özdemir, Burada benim hatam olduysa bile, hatalı yere girdiysem bile kanunlar çerçevesinde cezası varsa uygulamalısın. Bu şekilde bana vurmaları kanuna çok aykırıdır. Emniyeti çağırıp hatalı yere girdiğimi söylesinler. Gaziye öyle bir kelime de kullanmaları ağrıma gitti. Şikayetçi oldum, hiçbir şekilde geri de almayacağım dedi.