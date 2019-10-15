Zonguldak gelen bağışlarla kırtasiye malzemeleri alıp okullara dağıtmaya başladı

Gelen bağışlarla kırtasiye malzemeleri alıp okullara dağıtmaya başladı

Zonguldak'ta sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla ilkokul öğrencisi iki kardeşe burs veren Abdurrahman Yılmaz (53), gelen bağışlarla aldığı kitap, defter ve kalemleri okullara dağıtmaya başladı.

Zonguldak Belediyesi'nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz'ın sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla 2 ilkokul öğrencisine burs vermesiyle ilgili DHA'nın haberi üzerine birçok kişi, yardım ve destek vermek istedi. Kendisine gelen yardım tekliflerini reddeden Abdurrahman Yılmaz, öğrencilere burs vermelerini istedi. İlkokul mezunu Abdurrahman Yılmaz, buna rağmen bağışta bulunanların desteğiyle kitap, defter, kalem gibi kırtasiye malzemeleri aldı. Köksal Toptan Orta ve İlkokulu Müdürü Erdal Aday ile irtibata geçen Abdurrahman Yılmaz, 20 öğrencinin kırtasiye malzemesine ihtiyacı olduğunu öğrendi. Abdurrahman Yılmaz, aldığı kitap, defter ve kalemleri hediye paketi yaparak okula götürdü. Okul müdürü Erdal Aday'a paketleri teslim eden Abdurrahman Yılmaz, destek verenlere teşekkür etti.

Zonguldak'taki birçok okula ufakta olsa bu tür hediyeler getirmek istediğini söyleyen Abdurrahman Yılmaz, Ben sürekli sokaklarda olduğum için çok güzel tepkiler aldım. Ben öğrencilere destek olmak istiyorum. Köksal Toptan Ortaokulu ile irtibata geçtim. İlk adımı buradan attım. Eğitim aşkıyla yanıp tutuşan çocuklara destek olmak istedim. Medyada çıkan haberden sonra esnaflardan destekler geldi. Ben bunlarla alınan kırtasiye yardımlarını okullara dağıtmaya başladım. Okuma azmiyle yanıp tutuşan öğrencilerimiz var. Ben Zonguldak'taki iş adamlarından bir adımda kendilerinin atmasını istiyorum. Bu okulları gezerek çocuklara hediyeler vermek istiyorum dedi.

Okul müdürü Erdal Aday da, duyarlı davranışından dolayı Abdurrahman Yılmaz'a teşekkür ederek, Biz de Abdurrahman Bey'e bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Keşke onun gibi herkes eğitime duyarlı ve destek olsa. Biz onu medyada gördük. Bizim okulumuzu seçtiği için teşekkür ediyorum. Okulumuza ismini veren Köksal bey sürekli bizi arar ve yardımlarda bulunur. Bu yardım da çok anlamlı bizim için diye konuştu.