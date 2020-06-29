Zonguldak Havalimanı'nda 2 ilk birden yaşandı - Son Dakika

Zonguldak Havalimanı'nda 2 ilk birden yaşandı

PANDEMİ nedeniyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran günü 158 yolcu ile Köln'den havalanan XC 6805 uçuş kodlu uçağı ile tarihinde ilk kez Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yaptı.

PANDEMİ nedeniyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran günü 158 yolcu ile Köln'den havalanan XC 6805 uçuş kodlu uçağı ile tarihinde ilk kez Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yaptı. Bu seferle meydana ilk kez bir Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı inmiş oldu. Bir havacılık geleneği olan su takı ile karşılanan yolcular, uçaktan maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak indi.

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, pandemi nedeniyle ara verdikleri Avrupa- Türkiye uçuşlarına 26 Haziran itibarıyla yeniden başladıklarını söyledi. 26-28 Haziran arası Anadolu'nun 12 şehrine Avrupa'dan direkt sefer gerçekleştirdiklerini aktaran Karaer, "Özellikle Almanya'daki Nordrhein Westfalen bölgesinde yoğun yaşayan vatandaşlarımızdan ve seyahat acentelerinden Zonguldak'a direkt seferler düzenlememiz için gelen talep üzerine uzun zamandır Çaycuma Havalimanı ile çalışmalarımızı yakın temas halinde yürütüyorduk. Hem operasyon kontrol merkezimizin hem de uçuş operasyon birimimizin yoğun çalışmaları ve aylardır süren simülasyon çalışmaları sonucunda bu havalimanına Boeing 737-800 tipi filomuz ile uçuşlarımızı başlattık. Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na yeni yapılmakta olan pistin tamamlanması ve pandemi sürecinin etkilerinin azalmasını takiben Almanya'nın Köln ve Münster şehirlerinden başlattığımız direkt seferlerin sayısını artırarak, bu seferleri 12 aya yaymak niyetindeyiz" diye konuştu.

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ÇAYCUMA'YA İNEN İLK BOEİNG 737-800

Corendon Airlines, Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na ilk kez iniş yapmış olmasının yanı sıra, bir de ilki gerçekleştirdi. Meydana ilk kez bir Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı inmiş oldu. Karaer, "Zonguldak'a Almanya'dan direkt seferlere başlamış olmanın yanı sıra Boeing 737-800 tipi 189 koltuk kapasiteli yolcu uçağı ile bu meydana inen ilk havayolu olmanın da gururunu yaşıyoruz. Yüksek dağların bulunduğu bir coğrafya olması nedeniyle havayolları daha düşük yolcu kapasiteli, daha küçük uçaklar kullanıyorlardı. Fakat uçaklarımızda yüksek performanslı motorlar olması ve pistin de uzatılması ile uçuşumuzu gerçekleştirdik" dedi.

Havayolu, 27 Haziran itibarıyla Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na Almanya'nın Köln şehrinden her cumartesi, Münster şehrinden ise her çarşamba günü uçacak.


Zonguldak, Çaycuma, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak Havalimanı'nda 2 ilk birden yaşandı - Son Dakika

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