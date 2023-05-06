Kaçırılan 15 yaşındaki kızın dedesinden şok iddia: Eski dünürüm onu evlendirecek - Son Dakika
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Kaçırılan 15 yaşındaki kızın dedesinden şok iddia: Eski dünürüm onu evlendirecek

06.05.2023 13:17

Zonguldak'ta, babası ve dedesiyle yaşayan Ö. Kocasoy'dan, 15 gün önce gezmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Dedesi Yılmaz Kocasoy, eski dünürünün başka bir torunuyla evlendirmek için Ö.'yü kaçırdığını düşünerek, polise başvurdu. Genç kız bulunamazken, dedesi "15 yaşında daha, bana para teklif ediyorlar" dedi.

Olay, 22 Nisan'da Kozlu ilçesindeki lunaparkta meydana geldi. İstanbul'dan Ramazan Bayramı ziyaretine gelen kuzeni H.D. ve birkaç arkadaşıyla gezmek için evden çıkan Ö.Kocasoy, geri dönmedi. Yılmaz Kocasoy, torunu Ö.'nün, İstanbul'un Kaynarca ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde yaşayan anneannesi ve H.D.'nin de babaannesi olan A.D.'nin evine götürüldüğünü iddia etti. Yılmaz Kocasoy, aynı zamanda akrabası da olan eski dünürü A.D.'nin torunu Ö.'yü, diğer torunu H.D. ile evlendirmek için kaçırdığını belirterek polise başvurdu. Polisin çalışmasında Ö. Kocasoy bulunamadı.

"ÖNCE 'KIZ BİZDE YOK' DEDİLER, SONRA KABUL ETTİLER"

Yılmaz Kocasoy, telefonla görüştüğü A.D.'nin, Ö.'nün yanlarında olduğunu söylediğini belirterek, "Bayramın 2'nci günü, bunlar benim diğer torunum H.D. ile 3-5 arkadaş gezmeye gidiyorlar. Tabi anlaşmalıymış. İstanbul'dan telefon açıyor torununa A.D., 'Sen bu kızı arabayla getir Kozlu'ya. Ben buradan araba gönderiyorum. Arabaya atıp getireceğiz' demiş. Bir duyduk, kaçmışlar. Telefon ettik öbür tarafa. 'Kız bizde yok' deyip de inkar ettiler. Sonra zora gelince, 'Tamam gelin. Anlaşalım. Kız bizde' dediler. Buradan gittik oraya. Gittikten sonra 'Tamam' dedik. Biz tabi karakola ifade verdik. Kayıp ihbarında bulunduk. İstanbul'a gittik. Kızı, 'Size teslim edeceğiz' dediler. Oraya gidince de hepsi de üstümüze saldırdı. Kızın Çayırova'da olduğunu söylediler bize. Hani bizi oraya getirip orada bizi dövdürecekler, bizi kaybedeceklerdi" dedi.

15 yaşındaki kız kaçırıldı, dedesinin iddiaları vahim: Eski dünürüm onu evlendirecek

"EVLENDİRMEK İÇİN BANA PARA TEKLİF EDİYORLAR"

İstanbul'da da kayıp ihbarında bulunduklarını, ancak polisin Ö.'yü bulamadığını belirten Yılmaz Kocasoy, A.D.'nin 'başlık parası' teklif edip anlaşmaya çalıştığını öne sürerek, "15 gündür kızımızla ne yapar ne eder? Ne telefon ne bir şey, haber alamıyoruz. Kızımızın bulunmasını istiyoruz. Kızımızı almak istiyoruz. 15 yaşında daha. Bana bunlar para teklif ediyorlar. O kızın ben neyini kocaya vereyim küçük yaşta. Çocuk da ufak zaten. Evlendirmek istiyorlar. 'Gelin anlaşalım' diyorlar. Buradan, anlaşma programına gittik yalandan. Kızımızı da sakladılar. Konuşamıyoruz kızla, bir haber alamıyoruz 15 günden beri. Ne yaptı? O dedesiz durmaz. O bensiz durmaz, benim kızım. Ben büyüttüm onu. Annesi babası değil, ben büyüttüm onu. Kesinlikle bensiz durmaz" diye konuştu.

15 yaşındaki kız kaçırıldı, dedesinin iddiaları vahim: Eski dünürüm onu evlendirecek

"ABLA GERİ DÖN, HERKES SENİ ÖZLEDİ"

Ö.'nün kardeşi M. Kocasoy (13), ablasına seslenerek, "Herkes ağlıyor, ben de üzülüyorum. İçime atıyorum hep, ağlayamıyorum. Arasın bizi. Bizimkiler hep ağlıyor, herkes perişan. Çok özledik. Abla geri dön artık. Herkes seni özledi" dedi.

Kaynak: DHA
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Cep Telefonu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırılan 15 yaşındaki kızın dedesinden şok iddia: Eski dünürüm onu evlendirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçırılan 15 yaşındaki kızın dedesinden şok iddia: Eski dünürüm onu evlendirecek - Son Dakika
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