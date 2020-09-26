Zonguldak'ta 19 bin 756 koronavirüs denetimi gerçekleşti - Son Dakika

Zonguldak'ta 19 bin 756 koronavirüs denetimi gerçekleşti

Zonguldak'ta il genelinde salgın denetim merkezince 304 ekip ve bin 969 personel tarafından 19 bin 756 denetleme gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta 19 bin 756 koronavirüs denetimi gerçekleşti, System.String[]

Zonguldak'ta il genelinde salgın denetim merkezince 304 ekip ve bin 969 personel tarafından 19 bin 756 denetleme gerçekleştirildi.

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs pandemisi dolayısıyla Zonguldak'ta da denetimler aralıksız sürüyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da yer aldığı il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 304 ekip bin 969 personel tarafından 820 ihbar değerlendirildi. 19 bin 756 resen denetleme gerçekleştirildi.

Buna göre 230 işyerine birinci uyarı verildi. 72 işyerine ikinci uyarı ve ceza uygulandı. 2 işyerine ise bir gün kapatma cezası uygulandı.

64 kişiye de izolasyona uymama cezası uygulandı. 38 bin 150 kez de izolasyon denetimi yapıldı. Koronavirüsle mücadelede denetimlerin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 19 bin 756 koronavirüs denetimi gerçekleşti

Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Tutulmaz, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 19 bin 756 koronavirüs denetimi gerçekleşti - Son Dakika

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