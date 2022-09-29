Zonguldak'ta papağan Zarife'nin kırılan bacağına platin takıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta papağan Zarife'nin kırılan bacağına platin takıldı

29.09.2022 14:19

Zonguldak'ta bacağı kırılan papağan, ameliyatla takılan platin sayesinde tekrar yürüyebilecek.

Zonguldak'ta bacağı kırılan papağan, ameliyatla takılan platin sayesinde tekrar yürüyebilecek.

Kent merkezinde yaşayan Betül Göksel, sol bacağı kırılan "Zarife" isimli 7 yaşındaki Sultan papağanını veterinere götürdü.

Veteriner hekim Önder Alkan tarafından yapılan muayenenin ardından ameliyata alınan papağanın sol bacağına 1 milimetrelik platin takıldı.

Papağanın yapılacak egzersizlerin ardından tekrar yürümesi planlanıyor.

Önder Alkan, gazetecilere, kuş türlerinde kırık tedavisinin zor olduğunu belirterek, hayvanın tedavi edilmediği zaman kangren olabileceğini söyledi.

Alkan, yapılan işlemin Türkiye'de nadir gerçekleştirildiğini aktararak, "Bunu yapabilmek için alet gerekiyor. Gaz anestezisi artı mikro cerrahi mikroskop gerekiyor. 0,23 santimetre kemiğe platin koyuyorsunuz. 0,1 santimetrelik bir platin koyuyorsunuz. Bu operasyonu gerçekleştirdik. Bugün ameliyatımızı yapıp taburcu ettik. İnşallah düzelecek. 1 hafta sonra kontrollerini yapacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Göksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta papağan Zarife'nin kırılan bacağına platin takıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta papağan Zarife'nin kırılan bacağına platin takıldı - Son Dakika
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