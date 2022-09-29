Alkan, yapılan işlemin Türkiye 'de nadir gerçekleştirildiğini aktararak, "Bunu yapabilmek için alet gerekiyor. Gaz anestezisi artı mikro cerrahi mikroskop gerekiyor. 0,23 santimetre kemiğe platin koyuyorsunuz. 0,1 santimetrelik bir platin koyuyorsunuz. Bu operasyonu gerçekleştirdik. Bugün ameliyatımızı yapıp taburcu ettik. İnşallah düzelecek. 1 hafta sonra kontrollerini yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Zonguldak, Göksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta papağan Zarife'nin kırılan bacağına platin takıldı - Son Dakika

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