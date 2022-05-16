Zonguldak'ta benzin dolu bidonu çakmak ile yakan çocuk yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta benzin dolu bidonu çakmak ile yakan çocuk yaralandı

16.05.2022 20:51
Zonguldak'ta benzin dolu bidonu çakmak ile yakan çocuk yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde oyun oynadığı sırada benzin dolu bidonu çakmak ile yakması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde oyun oynadığı sırada benzin dolu bidonu çakmak ile yakması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Yenidoğanlar köyü Merkez Mahallesi'nde dedesi ile tarlaya giden 8 yaşındaki E.Ç, oyun oynadığı sırada benzin dolu bidonu çakmak ile yakmak istedi.

Bidonun bir anda alev alması üzerine çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede çocuklarını bekleyen anne ve baba, ambulansın kapsının açılmasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

Vücudunda 2. ve 3'üncü derece yanıklar bulunduğu öğrenilen E.Ç, burada yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

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