Zonguldak'ta bıçaklı kavga 3 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde Serkan K. tartıştığı Fevzi Ş. ve yeğenlerini bıçaklayarak kaçan kişiyi polis yakaladı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Fevzi Ş., henüz bilinmeyen nedenle arkadaşı Serkan K. ile tartışmaya başladı. Serkan K., kavgaya dönen olayda Fevzi Ş. ve yeğenleri Furkan Ş. ile Doğukan Ş.'yi bıçakladı. Göğüs ve sırt bölgelerinden bıçaklanan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan K., olayın ardından kaçtı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Serkan K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Serkan K., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.