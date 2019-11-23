Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 5 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 5 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Zonguldak'ta fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 5 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) bulunan levha haddehanesindeki tavlama hattında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada Ergün Düzgün (50), Cabir Karadeniz (23), Berk Özdemir (24), Kenan Durhan (30) ve Olcay Türkoğlu (36) yaralandı.

Kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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