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Zonguldak'ta fabrikada gaz sıkışması sonucu patlama: 5 yaralı
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:42 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) bulunan levha haddehanesindeki tavlama hattında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamada Ergün Düzgün (50), Cabir Karadeniz (23), Berk Özdemir (24), Kenan Durhan (30) ve Olcay Türkoğlu (36) yaralandı.
Kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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