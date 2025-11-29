Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılabildi.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

CADDEDE MEYDAN SAVAŞI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kavgaya karışan kişileri ayırmak için biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından taraflar etkisiz hale getirildi ve grubundakiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.