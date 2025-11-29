Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Haberin Videosunu İzleyin
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
29.11.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
Haber Videosu

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis, biber gazı kullanarak müdahalede bulunarak tarafları ayırdı.

Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılabildi.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

CADDEDE MEYDAN SAVAŞI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kavgaya karışan kişileri ayırmak için biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından taraflar etkisiz hale getirildi ve grubundakiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski’ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti Zelenski'ye en yakın isim yolsuzluk operasyonu sonrası istifa etti
Düzce bu görüntüleri konuşuyor Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı
Market hırsızı kaçmak isterken çıktığı tenteden düştü Market hırsızı kaçmak isterken çıktığı tenteden düştü
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu
Papa’nın gittiği şehir karıştı Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Muğla’da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

17:57
15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar
15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar
17:55
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
17:34
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı
16:33
Trabzon’da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?
15:58
Ukrayna, Karadeniz’deki iki gemiye saldırı anını paylaştı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı
15:57
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu
14:39
Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 yıl sonra barıştı
Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 yıl sonra barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 18:31:19. #7.13#
SON DAKİKA: Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.