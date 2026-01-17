Zonguldak'ta Halk Pazarı Sakin Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zonguldak'ta Halk Pazarı Sakin Geçti

Zonguldak\'ta Halk Pazarı Sakin Geçti
17.01.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta soğuk hava ve fiyat artışları nedeniyle halk pazarı en sakin günlerinden birini yaşadı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtinde kurulan halk pazarı, soğuk hava ve fiyat artışlarının etkisiyle en sakin günlerinden birini yaşadı. Pazardaki ürünlerin etiket fiyatları marketlerdeki fiyatların yaklaşık yarı seviyesinde seyretmesine rağmen, vatandaşların pazar yerine ilgisi düşük kaldı.

Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte düşen hava sıcaklıkları pazar alışverişini olumsuz yönde etkiledi. Halk pazarında fiyatlar market ortalamasının altında kalmasına rağmen soğuk hava nedeniyle pazar alanı boş kaldı. Gün boyu beklenen yoğunluğun oluşmadığı pazar yerinde esnaflar da vatandaşların azlığından dert yandı.

Pazardaki güncel fiyatlar incelendiğinde; havuç 30 lira, domates 50 lira, ıspanak 50 lira, marul 40 lira ve brokoli 80 liradan satışa sunuldu. Mutfakların temel ihtiyacı olan patatesin kilogramı 20 lira, soğanın ise 15 liradan alıcı bulduğu görüldü. Pazarın en uygun ürünleri soğan ve patates olarak kayıtlara geçerken, en yüksek fiyatlı ürün ise 80 lira ile brokoli oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Zonguldak, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Halk Pazarı Sakin Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
Arnavutköy’de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç
Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı

16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 16:22:57. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Halk Pazarı Sakin Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.