Zonguldak'ta iğrenç olay! 2 yaşındaki çocuğu hastaneye baygın halde getirdi, cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Zonguldak'ta iğrenç olay! 2 yaşındaki çocuğu hastaneye baygın halde getirdi, cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı

20.05.2023 22:56

Zonguldak'ta annesinin emanet ettiği 2 yaşındaki kız çocuğunu kafasını duvara defalarca vurarak bayıltan 25 yaşındaki zanlının, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Sorgusunda her şeyi itiraf eden 25 yaşındaki şahıs tutuklanırken, küçük çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı vermeye devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İstasyon Mahallesi'nde 18 Mayıs günü önceden tanıştığı M.Ö. adlı kadının evine giden F.S. geceyi birlikte geçirdi. Ertesi gün anne M.Ö. yanına 8 yaşındaki kızını alarak markete gitti.

2 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

İddiaya göre, bu sırada evde 2 yaşındaki kızları N.Ö. ise telefondan video izlerken F.S. küçük kıza nitelikli cinsel saldırıda bulundu. Küçük kız bayılınca kendine gelmesi için başını defalarca duvara vurdu. Yaşananların ardından küçük kız bayılınca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye de gelen F.S., bebeğin "Nöbet geçirdiğini" söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Doktor kontrolü sonrasında F.S. tarafından kızın nitelikli cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkınca yakalandı. İfadesinde küçük kıza yaptıklarını ve tüm suçunu itiraf eden F.S. "Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Öldürmeye Teşebbüs", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan anne M.Ö. ile olayda bağlantısı olduğu iddia edilen M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. 8 yaşındaki kız çocuğu ise devlet tarafından koruma altına alındı. 2 yaşındaki N.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Zonguldak'ta mide bulandıran olay! Hastaneye baygın halde getirdiği 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuş Zonguldak'ta mide bulandıran olay! Hastaneye baygın halde getirdiği 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuş

Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta iğrenç olay! 2 yaşındaki çocuğu hastaneye baygın halde getirdi, cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
22:48 Okan Buruk, Başakşehir ve F.Bahçe'yi referans gösterdi ve şampiyonluktan sonraki yeni hedefi belirledi
22:47 Galatasaray'dan olay paylaşım! Sosyal medyayı yaktı geçti
22:44 Japonya'da üretilen dondurmanın fiyatını duyanlar hayrete düştü
22:43 Davutoğlu'ndan çok konuşulan açıklama: Kılıçdaroğlu talep ederse Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığını bırakırım
22:42 Başakşehir ve F.Bahçe'yi referans gösteren Okan Buruk, şampiyonluktan sonraki yeni hedefi belirledi
22:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan genci kırmadı, Mehmet Akif'in "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu
22:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kız istemeye davet eden gence Erdoğan'ın verdiği cevap olay oldu: Kayınbaban bir yanlış yapmaz değil mi?
22:37 Mauro Icardi'den çok konuşulacak açıklama: Kelimeler kifayetsiz kalıyor
22:36 Gencin isteğini geri çevirmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif'in, "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu
22:33 Maç sonuna da damga vurdu! Mauro Icardi'den Galatasaray'a övgü: Kelimeler kifayetsiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2023 23:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta iğrenç olay! 2 yaşındaki çocuğu hastaneye baygın halde getirdi, cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement