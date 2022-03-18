Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor, 107 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor, 107 köy yolu ulaşıma kapalı

18.03.2022 21:32

Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor, 107 köy yolu ulaşıma kapalıZONGULDAK Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor, 107 köy yolu ulaşıma kapalı

ZONGULDAK Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Karla kapanan 107 köy yolunu açma çalışmaları ise sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Zonguldak- İstanbul, Zonguldak- Ankara karayollarında etkili olan kar yağışı sebebiyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Kar yağışı kent merkezindeki yüksek kesimlerde de etkili oldu. Ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Sabah saatlerinde etkisini devam ettiren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Zonguldak İl Özel İdaresi de karla mücadelede 107 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. Sabah saat 09.00 itibariyle merkezde 10, Kozlu ilçesinde 11, Çaycuma ilçesinde 27, Devrek ilçesinde 4, Kdz. Ereğli ilçesinde 25, Alaplı ilçesinde 18, Gökçebey ilçesinde 11, Kilimli ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığı kent merkezinde -3 derecelere kadar düşerken kar yağışının hafta sonunda da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor, 107 köy yolu ulaşıma kapalı
Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor, 107 köy yolu ulaşıma kapalı
Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor, 107 köy yolu ulaşıma kapalı

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Zonguldak'ta yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı Zonguldak'ta yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor, 107 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika


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