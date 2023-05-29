Zonguldak'ta kaza: Sürücü öldü, kızı yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kaza: Sürücü öldü, kızı yaralandı

29.05.2023 13:33

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.A. yönetimindeki 67 ABJ 027 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç; Devrek istikametinden Zonguldak istikametine gittiği sırada Gökçebey kavşağından Ankara yolu üzerine dönüş yapmak isteyen Hasan Kırmızı idaresindeki 06 U 9833 plakalı otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Hasan Kırmızı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan kızı Ayşenur Kırmızı da ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Volkswagen, Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta kaza: Sürücü öldü, kızı yaralandı - Son Dakika


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