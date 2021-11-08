ZONGULDAK'TA KÖMÜRÜ BULAN UZUN MEHMET ANILDI - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 192 yıl önce taş kömürünü bulan Uzun Mehmet, törenle anıldı.

Taş kömürünün bulunuşunun 192'inci yılı ve kömürü bulan Uzun Mehmet'i anmak için yaşadığı Kestaneci Mahallesi'nde bulunan Uzun Mehmet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile maden işçileri katıldı. Anıta çelenk konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu yaptığı konuşmada, Türkiye bugün enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yılda 38 milyon ton taşkömürü ithal eder ve her yıl taşkömürü ithalatına milyarlarca dolar öder hale gelmiştir. Ülkeler ekonomik kriz ile boğuşurken, taş kömürünün uluslararası piyasalardaki fiyatları yüzde yüze yakın oranlarda arttı. Bölgemize kurulu Erdemir ve Kardemir başta olmak üzere, demir çelik sanayimizin ana hammaddelerinden olan koklaşabilir taşkömürü ithalatında zorluklar yaşanıyor. Termik santrallerde de aynı sorunlar gündemde. İthal kömür tedarik etmek zorlaşıyor. İthalatına milyarlarca dolar ödediğimiz kömürün maliyetlerin daha da artacağı, tedarik sorunun daha da büyüyeceği öngörülüyor. Gelişmiş ülkeler bile sanayilerinin taş kömürü ihtiyacını karşılayabilmek için hızlı bir şekilde kendi kaynaklarını harekete geçirmenin planlamasını yapıyor. Bu şartlar bir kez daha göstermiştir ki Türkiye'nin, stratejik bir ürün olan taş kömürünü ithal etme lüksü yoktur. dedi.

'ÜLKE EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK FAYDA SAĞLAMIŞTIR'

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da çocuklara Uzun Mehmet'i öğretmek gerektiğini ve bunun için de belediye olarak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Uzun Mehmet'in vatan görevi olarak gördüğü bir dava için verdiği mücadele bizlere örnek olmalıdır. Vatana hizmet sadece asker ocağında olmaz. Şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin kaderini değiştiren kömürün ateşi, Uzun Mehmet'in komutanının bu sözüyle yakılmıştır. Taş kömürü, yalnızca Ereğli'nin, Zonguldak'ın ve bölgenin kaderini değiştirmekle kalmamış, ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlamıştır. Bu milli serveti ortaya çıkarmayı başaran Uzun Mehmet bu konuda öncü rol oynamıştır. diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, şiir ve kompozisyonlarını okudu.