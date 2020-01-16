Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi - Son Dakika

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

6 saat önce

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı dinamitle patlatıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi, System.String[]

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı dinamitle patlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kentte çeşitli bölgelerde ruhsatsız işletilen maden ocağında üretim yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonucu tespit edilen kaçak kömür ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkilileriyle, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak imha edildi.

Bu arada, şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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