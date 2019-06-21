Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta sel etkili oldu
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Zonguldak'ta sel etkili oldu

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık ve Kızılca köylerinde sel etkili oldu.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık ve Kızılca köylerinde sel etkili oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı evlerin girişlerini su bastı. Köprü ve yollarda hasar oluştu.

Bakırlık köyünde Serpil Demirci ve ailesi iki katlı evinin üst katına çıkarak sel sularından kurtuldu. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor. Sel sularının da çekilmeye başlamasıyla birlikte aile evinde kalmak istediğini belirtti. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
Kızılca, Zonguldak, Güncel
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