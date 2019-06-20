Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bektaşlı köyünde Ahmet E'nin (75) kullandığı tarım aracı şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan eşi Fikriye E. (73) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ereğli ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Fikriye E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ahmet E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:20 Kaynak: AA
Alaplı, Zonguldak, Güncel
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