Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:20 Kaynak: AA
'ın Alaplı
ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bektaşlı
köyünde Ahmet E'nin (75) kullandığı tarım aracı şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan eşi Fikriye E. (73) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ereğli ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Fikriye E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ahmet E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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