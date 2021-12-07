Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
07.12.2021 09:00
Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki araziye uçtu.
Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza sabah 06.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul karayolu Uzungüney köyü yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BZF 148 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarındaki araziye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri ile Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
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