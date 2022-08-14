Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde İncivez Mahallesinde ki bir zincir markette meydana geldi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zincir marketin değiştirilen kabloları yangın alarmı verdi, gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı - Son Dakika

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