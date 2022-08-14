Zincir marketin değiştirilen kabloları yangın alarmı verdi, gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Zincir marketin değiştirilen kabloları yangın alarmı verdi, gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı

14.08.2022 06:59
Zincir marketin değiştirilen kabloları yangın alarmı verdi, gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı

Zonguldak'ta zincir markette değişen internet kabloları yangın alarmı verince ekipler harekete geçti.

Zonguldak'ta zincir markette değişen internet kabloları yangın alarmı verince ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde İncivez Mahallesinde ki bir zincir markette meydana geldi.

İddiaya göre bir marketin yangın alarmının harekete geçmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar düştü.

Hızlıca olay yerine gelen ekipler ellerini aldıkları fener yardımıyla dışarıdan marketi inceleyerek alarmın neden çaldığını anlamaya çalıştı.

Yapılan incelemeden sonuç almayan ekipler, hemen market çalışanlarına haber verdi.

Market çalışanlarının kapıyı açmasıyla birlikte yangının alarmının yeni değiştirilen internet kablolarından dolayı çaldığı ortaya çıktı.

Alarmın kapatılmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zincir marketin değiştirilen kabloları yangın alarmı verdi, gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zincir marketin değiştirilen kabloları yangın alarmı verdi, gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı - Son Dakika
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