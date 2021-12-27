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ZONGULDAK'TAKİ HAFRİYAT SORUNUYLA İLGİLİ SORUYA 'KENTTE DEPOLAMA TESİSİ YOK' CEVABI - Son Dakika

ZONGULDAK'TAKİ HAFRİYAT SORUNUYLA İLGİLİ SORUYA 'KENTTE DEPOLAMA TESİSİ YOK' CEVABI

27.12.2021 16:03

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın kentte hafriyat ile inşaat atıklarının sahilden denize dökülmesi konusunu TBMM gündemine taşımasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın kentte hafriyat ile inşaat atıklarının sahilden denize dökülmesi konusunu TBMM gündemine taşımasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Yanıtta, hafriyat atıklarının taşınması, bertarafı ve depolanması faaliyetlerinde asıl sorumluluğun ilgili belediyelerde olduğu ancak kentte bir depolama tesisi bulunmadığı için atıkların geçici olarak söz konusu bölgeye konulduğu ifade edildi.

Kentte inşaatlardan çıkan hafriyatların Kozlu ilçe girişinde bulunan Öğretmenevi arkasından deniz kenarına dökülerek denizde ve çevrede kirlilik oluştuğunu iddia eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yanıtlaması için TBMM gündemine taşıdı. Geçen nisan ayında verilen soru önergesine Bakan Murat Kurum'dan yanıt geldi. Yanıtta, Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından bahsi geçen mevkide yoğun denetimlerin gerçekleştirildiği ve çevre kanunu ihlal edenlere idari yaptırımların uygulandığı belirtildi. Ayrıca hafriyat atıklarının taşınması, bertaraftı ve depolanması faaliyetlerinde asıl sorumluluğun ilgili belediyelerde olduğu ifade edildi.

'HAFRİYAT DÖKÜM ALANI YOK'

Kentte, belediyenin hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları için düzenli depolama tesisinin de bulunmadığı anlatılan yanıtta, şöyle denildi:

"Söz konusu konuyla ilgili belediyeden alınan bilgide; Bu kapsamda oluşan hafriyat atıklarının yöneltilmesi ile ilgili olarak kamu yararı kapsamında il genelinde bulunan ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün oluşturduğu hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının deniz hareketleri ile oluşan öğretmenevi, üniversite yüzme havuzu ve obezite merkezlerinin emniyeti açısından o bölgede, halihazırda belediyece yürütülen Balkaya bölgesindeki kıyı oyulmaları ve deniz alanındaki eski çöp döküm sahasının rehabilitasyonundaki makinelerin bölgeye ulaşabilmesi yönünden önergeye konu alanda geçici olarak bulunduğu belirtilmiştir."

HAFRİYAT DÖKÜMÜ DURDURULDU

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, söz konusu açıklamada,

'Geçici olarak bölgede bulundurulduğu' ifadesinin 'geçici olarak doğayı katlettik' demektir diyerek, "Konuyu gündeme taşımamızın ardından bölgeye hafriyat dökümü durduruldu. Mazeretlerin ardına sığınılmamalı, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları için uygun depolama tesisi bir an önce kurulmalı, bu atıkların Zonguldak doğasına gelişigüzel salınmasına artık son verilmelidir" dedi.

ZONGULDAK'TAKİ HAFRİYAT SORUNUYLA İLGİLİ SORUYA 'KENTTE DEPOLAMA TESİSİ YOK' CEVABI
ZONGULDAK'TAKİ HAFRİYAT SORUNUYLA İLGİLİ SORUYA 'KENTTE DEPOLAMA TESİSİ YOK' CEVABI
ZONGULDAK'TAKİ HAFRİYAT SORUNUYLA İLGİLİ SORUYA 'KENTTE DEPOLAMA TESİSİ YOK' CEVABI
ZONGULDAK'TAKİ HAFRİYAT SORUNUYLA İLGİLİ SORUYA 'KENTTE DEPOLAMA TESİSİ YOK' CEVABI

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Zonguldak, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TAKİ HAFRİYAT SORUNUYLA İLGİLİ SORUYA 'KENTTE DEPOLAMA TESİSİ YOK' CEVABI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZONGULDAK'TAKİ HAFRİYAT SORUNUYLA İLGİLİ SORUYA 'KENTTE DEPOLAMA TESİSİ YOK' CEVABI - Son Dakika
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