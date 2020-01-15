Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

6 saat önce

Türkiye Kamu-Sen Zonguldak Şubesi üyeleri, memurlara yapılan maaş artışlarını protesto etmek için bordro yaktı.

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Türkiye Kamu-Sen Zonguldak Şubesi üyeleri, memurlara yapılan maaş artışlarını protesto etmek için bordro yaktı.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan Şube üyeleri, memur maaşlarına yapılan zammı bugün aldıklarını belirterek, protesto etti.

Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören, burada yaptığı konuşmada, maaş zamlarının yetersiz olduğunu ve verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.

Acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istediklerini ifade eden Ören, "Hak mücadelesi kutlu bir mücadeledir. Biz, yalnızca memurlarımız ve emeklilerimiz için değil, gelecek nesillerimiz, beşikteki bebeklerimiz, genç kuşaklarımız için de mücadele yürütüyoruz. Bugün Memurun bordrosunun ateşi tüm vicdanları yakacaktır." dedi.

Ereğli SYDV'nin yardımları

Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl ihtiyaç sahibi 18 bin 17 vatandaşa yardım yapıldığı bildirildi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihlerinde 18 bin 17 ihtiyaç sahibine 19 milyon 430 bin 447 lira yardımda bulunulduğunu kaydetti.

Yardımların çeşitli kalemler altında dağıtımının yapıldığını anlatan Çorumluoğlu, Vakıf Mütevelli Heyeti'nde görev süresi dolan isimlere de plaket ve teşekkür belgesi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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