Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

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Zonguldak'tan kısa kısa

28.02.2022 16:46
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, bölgede kadınları istihdam ederek gelir kazanmalarını sağlayacak "Sağlıklı Toplum İçin Arı Gibi Çalışan Kadınlar" projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, bölgede kadınları istihdam ederek gelir kazanmalarını sağlayacak "Sağlıklı Toplum İçin Arı Gibi Çalışan Kadınlar" projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Canlı, AA muhabirine, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca (BAKKA) 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı doğrultusunda hazırladıkları projenin kabul edildiğini ve gerekli destek sözleşmesinin imzalanacağını belirtti.

Projeyle Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) Arı Islah Projesi içerisinde yer alan Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyü ile Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi izole alanlarında yıllık 10 bin ana arı üretimi gerçekleştirileceğini aktaran Canlı, şunları söyledi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ereğli Kaymakamlığının iştirakçi olarak yer aldığı projede yaş sınırı olmaksızın 30 kadına ana arı yetiştirme, arı sütü ve propolis üretimi konularında eğitim verilecek ve 20 kadın sürekli istihdam edilecek. Bu yıl itibarıyla projeye başlayacağız. Zonguldak arıcılığının çehresini değiştirebilecek bir proje. Zonguldak'ta kadının emeğini görülür hale getirmek, karar süreçlerinde söz sahibi olmalarını sağlamak, temel yaklaşımımız. Hem istihdam açısından hem yaşam alanlarını terk etmeden insanlarımızın ekmeğe ulaşabilmeleri açısından önemli proje."

Canlı, ZAYBİR'in 6. olağan genel kurulunu üyelerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini, tek listeyle gittikleri seçimde yönetimin Ayça Parlaktürk, Aysel Metin, Erol Korkmaz, Muhammet Durgut, Okan Öztürk ve Yıldıray Lafçı'dan oluştuğunu belirtti.

"3. Psikoloji ve Yaşam Günleri" etkinliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Psikoloji Bölümü öğrencileri tarafından "3. Psikoloji ve Yaşam Günleri" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Gencay Bilgi, çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.

Alan dışından da birçok öğrencinin katıldığı etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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Arı Yetiştiricileri Birliği, Batı Karadeniz, Zonguldak, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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