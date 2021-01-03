Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu - Son Dakika

Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu

03.01.2021 10:08
Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zonguldak Valiliğinde halkın sağlığını korumak için yapılan çalışma kapsamında İl Nüfus Müdürlüğüne konulan hijyen stantlarını Türkiye'ye örnek gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zonguldak Valiliğinde halkın sağlığını korumak için yapılan çalışma kapsamında İl Nüfus Müdürlüğüne konulan hijyen stantlarını Türkiye'ye örnek gösterdi. Sosyal medyadan stantların fotoğrafını paylaşan Bakan Soylu, "Vatandaşımıza yakışır hizmet. Tebrikler" yorumunda bulundu.

Zonguldak'ta faaliyet gösteren Sima Yapım'ın ürettiği hijyen stantları ilgi görmeye devam ediyor. Pandemi döneminde herkesin hayatına giren temassız yaşamı destekleyen firmanın geliştirdiği özgün tasarımlı pedallı hijyen stantları, Zonguldak Valiliğinde de yerini aldı. Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Zonguldak Valiliğine bağışladığı stantlar valilikteki tüm kurum katlarına yerleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Nüfus Müdürlüğüne yerleştirilen hijyen stantlarını Türkiye'ye örnek olarak gösterdi. Sosyal medya hesabından stantların fotoğrafını paylaşan Bakan Soylu, "Zonguldak, Bitlis ve Sivas Nüfus Müdürlüklerimiz de modern görünümüyle yeni konsepte geçtiler. Vatandaşımıza yakışır hizmet. Tebrikler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü" açıklamasında bulundu.

Fotoğrafa yorumda bulunan bir vatandaş da stantların tüm Türkiye'ye dağıtılması gerektiğini vurguladı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte ve hijyen kurallarına önem veriliyor. Zonguldak Valiliği binası girişi itibariyle başlayan hijyen stantları Nüfus Müdürlüğü girişinde de vatandaşları karşılıyor. Maske, mesafenin yanı sıra dezenfekte ile de vatandaşlar korona virüsle mücadelede hizmetlerden memnuniyetlerini ifade etti.

Öte yandan Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti kapsamında nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşlara daha ferah ve konforlu hizmetin yanı sıra "3'ü Bir Yerde Uygulaması" ile de T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin hızlı ve etkin şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. - ZONGULDAK

Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu
Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu
Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu
Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu

Süleyman Soylu, Zonguldak, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu - Son Dakika


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