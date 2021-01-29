Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada gelişen Gaziantep atağında Vetrih'in pasında topla buluşan Oğuz'un ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşu Muslera kornere çeldi.

9. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Linnes kale önünde vuruşunu yapacakken savunmaya araya girerek topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Galatasaray'ın Babel ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay güçlükle kurtardı.

15. dakikada Güray kafayla indirdiği topu Dicko sol çaprazdan tamamladı, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp taca çıktı.

22. dakikada Dicko'nun pasıyla topla buluşan Maxim'in ceza alanı dışından sert şutunu Muslera güçlükle kurtardı.

24. dakikada Belhanda'nın şutunda kaleci Günay'dan dönen topu Babel ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.

26. dakikada Taylan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Babel, topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı.

32. dakikada Babel'in pasında Emre Akbaba topu ağlara gönderdi ama Babel'in pozisyonu için bir kez daha ofsayt bayrağı kaldırıldı.

45. dakikada Mirallas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Maxim'in vuruşunu bir kez daha Muslera kurtardı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan x, Pawel Olkowski x, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Güray Vural x, Amedej Vetrih x, Jefferson x, Maxim xx Kevin Mirallas xx, Nouha Dicko xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Bilal Başacıkoğlu, Junior Morais, Zvonimir Kozulj, Andre Sousa, Furkan Soyalp, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Kenan Özer, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Martin Linnes x, Ryan Donk xx, Marcao xx, Marcelo Saracchi x, Taylan Antalyalı xx, Belhanda x, Arda Turan x, Emre Kılınç x, Emre Akbaba x, Ryan Babel xx

Yedekler: Okan Kocuk, Christian Luyindama, Ömer Bayram, Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Etebo, Valentin Ozanwafor,

Teknik Direktör: Fatih Terim

(İHA)