"Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitimi Programı" başladı - Son Dakika

Zorlu Holding ve MEF Üniversitesi'nin paydaşı olduğu, "Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitimi Programı", yetkinliklerini geliştirme ve dünyayı değiştirme heyecanı taşıyan öğretmenler için başladı.

Zorlu Holding'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitimi Programı başladı. Programda, öğretmenlerin, öğrencilerine rehberlik ederken yeni dünyanın ihtiyaçlarına paralel yetkinliklerinin ve farkındalıklarının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

21. yüzyılda ihtiyaç duyulan bireysel yetkinliklerin, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için gerekli nosyonların aktarımı gözetilerek derlenen "Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitimi Programı" 10 hafta sürecek.

Program kapsamında, 21. yüzyıl okuryazarlığı, öz gelişim, liderlik, algoritmik düşünmeye giriş, eğitim teknolojileri, girişimcilik ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alınacak. Ayrıca, eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak için YetGen tarafından gerçekleştirilen söyleşi, atölye ve eğitimlere de katılma imkanı sağlanacak.

Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisiyle hareket eden, 21. yüzyıl yetkinliklerinin yalnızca gençlerin değil, bu yüzyılda yaşayan her bireyin kazanması gereken yetkinlikler olduğu inancıyla yeni projeler geliştirmeye devam eden Zorlu Holding, MEF Üniversitesi ile paydaşı olduğu "Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitimi Programı" ile öğretmenlere kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

75 ilden ve 22 farklı branştan 1000 öğretmenin kabul edildiği programa, Mehmet Zorlu Vakfı (MZV) ve MEF Üniversitesi paydaşlığıyla ve 6 yıldır tamamıyla ücretsiz olarak yapılan MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'ndan yaklaşık 35 YetGen lideri de eşlik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan, şunları kaydetti:

"Zorlu Holding olarak, daha iyi bir gelecek ve yaşanabilir dünya hayalimizi gerçekleştirmek adına yeni nesillere ve onları yetiştirmede kritik öneme sahip çok değerli öğretmenlere destek olmaya çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitimi Programı ile de gençleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerin, öğrencilerine daha iyi yönderlik ve rehberlik edebilmesi, yeni dünyanın meseleleri etrafında bir arada olup kolektif çalışmalar gerçekleştirmesi adına da zemin açmayı hedefliyoruz.

Çünkü biliyoruz ki; sürdürülebilir büyüme, toplumsal-ekonomik refah için vicdanlı, donanımlı, bilim ışığında yetişmiş yetkin nesiller gerekiyor. Bu da eğitimlerle ve farklı etkileşimlerle kendisini bir dünya insanı olarak yetiştirmiş bir jenerasyonla mümkün. Bizim de tüm gayretimiz bu alanda alternatif olanaklar sunma yönünde."

"Online eğitim ile Türkiye'nin her yerinden binlerce gence ulaştık"

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut ise "Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitimi Programı ile "İçerik" değil "yetkinlikler" diyeceğiz. Değişim bizle başlayacak, değişim sizle başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler'de nitelikli eğitimden bahseden Erkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek için YetGen aracılığıyla 2014'ten bu yana Türkiye'nin her yanından on binlerce gence ulaştık. 2015 yılında ilk defa YetGen adını kullanarak liseliler için başlattığımız bu program, 2016 yılında 80 MZV bursiyeri ile mütevazı bir şekilde devam etti.

2020 yılında 400 üniversite ve 100 lise öğrencisi ile gerçekleştirildi. Biz salgının başlangıç dönemi ve her şeyin durduğu o dönem dahil olmak üzere online eğitimlerle kesintisiz devam ettik. Salgın, YetGen'i farklı bir noktaya taşıdı. Online eğitim ile Türkiye'nin her yerinden binlerce gence ulaştık. YetGen Öğretmen Eğitimi Programı ile geleceği değiştirme tutkusu olan öğretmenlerle bir aradayız."

Prof. Dr. Erhan Erkut, "Biz çevik, tutkulu, adil ve eşitlikçi bir kurumuz, bizde hiyerarşi yok, öğrenme ve gelişme DNA'mızda var. Meraklıyız ve hayal kuruyoruz. Eğitimi alt üst etmek istiyoruz. 'Geleceğin üniversitesi nasıl olacak?' derseniz, 'YetGen gibi olacak.' derim. YetGen Öğretmen ile burada olan idealist öğretmenlerle daha çok gence ulaşacağız, daha çok geleceğe dokunacağız ve en önemlisi eğitimi alt üst edeceğiz" dedi.