ZTK kura çekiminin ardından değerlendirmeler

Mustafa AKIN/ İstanbul, - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat; rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta; rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılırken, Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.

Kura çekiminin ardından eşlesen takımların temsilcileri açıklamalarda bulundu.

KIRKLARELİSPOR BAŞKANI VOLKAN CAN: "FENERBAHÇE TRAKYAMIZIN REKLAMI İÇİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR"

ZTK'da Fenerbahçe ile eşleşen Kırklarelispor 'da Başkan Volkan Can, kurayı değerlendirdi. Volkan Can, "Her iki takım için de hayırlı olmasını diliyorum. Biz turu geçtikten sonra zaten açıklamamızda dedik ki; Fenerbahçe Kulübümüz Kırklarelimize gelsin. Çünkü ilimizin reklamı için, Trakyamızın reklamı için önemli bir faktördü. Çünkü biz Kırıkkale ile Kırklareli'nin karıştırılmasını artık istemiyorduk. Bu konu hakkında da bayağı önümüz açıldı. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Biz dostuz, burada yeneriz yeniliriz, turu atlarız ya da atlamayız, iyi mücadele edip görsel olarak da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Artık ondan ötesini de Allah nasip ederse ileri gitmek istiyoruz. Etmezse de canımız sağ olsun. Biz burada hep beraber Trakya halkının ne kadar misafirperver olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

FENERBAHÇE İDARİ MENAJERİ VOLKAN BALLI: "KIRKLARELİSPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

Fenerbahçe İdari Menajer Volkan Ballı ise büyük takımlardan birinin Kırklareli'ye gitmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Özellikle de Fenerbahçe'nin gitmesi; Trakya'da çok sayıda taraftarımız var. Onlarla da kucaklaşacağız. Bizim için bu çok önemli. Ayrıca ben Kırklarelispor'u tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attılar, çeyrek finale çıktılar. Bu çok fazla rastlanan bir şey değil açıkçası. Kupanın güzelliği burada zaten. Ben her iki takıma başarılar diliyorum. Dediğim gibi bütün Trakya'daki taraftarımızı oradaki maça bekliyoruz. İlk maçın da orada olması şöyle bir avantaj, çok fazla seyahat etmeyeceğiz kış şartlarında. Bütün takımlar önemli tabii ki bu seviyeye gelmiş takımlar ama aynı zamanda seyahatler de aynı zamanda etkiliyor. Bu anlamda bir avantaj olarak görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

GALATASARAY FUTBOL TAKIMI İDARİ DİREKTÖRÜ ŞÜKRÜ HANEDAR: " İNŞALLAH FİNALİ DE KAZANIP, KUPAYI MÜZEMİZE GÖTÜRÜRÜZ"

Aytemiz Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray 'da Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, güzel bir kura olduğunu dile getirerek, "Fair-play içerisinde, keyif verecek bir eşleşme olmasını diliyoruz. Kupanın son kazananı ve en çok kazananı Galatasaray. Hedefimiz yine kupayı müzemize götürmek olacaktır. Alanya ile lig maçıyla birlikte 3 maçımız var. İyi ağırlanacağız, iyi ağırlayacağız. Hak eden turu geçer. İnşallah Galatasaray olur. İnşallah finali de kazanıp, kupayı müzemize götürürüz" dedi.

AYTEMİZ ALANYASPOR BAŞKANI HASAN ÇAVUŞOĞLU: "AMACIMIZ VE HEDEFİMİZ TURU GEÇMEK"

Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan ve en çok şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile eşleştikleri için mutlu olduklarını ifade eden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise şunları kaydetti:

"Yılda 4 kez Galatasaray ile maç yapmak bizim için de önemli bir şey. İki lig, iki kupa maçı. Bir tanesini oynadık, 3 tane maçımız kalıyor. İnşallah güzel müsabakalar olur. Amacımız ve hedefimiz turu geçmek. Tabii büyük bir takımla oynuyoruz, sahada her şey olabilir. İki takıma da hayırlı olsun diyorum. İnşallah centilmence, güzel maçlar olur. İlk maçı Alanya'da oynayacağız. Bu turu da geçmek istiyoruz."

ERZURUMSPOR BAŞKANI HÜSEYİN ÜNEŞ: "BU TURNUVADA İLK 8'E KALMAK TABİİ Kİ ÇOK KIYMETLİ ÇOK DEĞERLİ"

ZTK'da Trabzonspor ile eşleyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da Başkan Hüseyin Üneş açıklamalarda bulundu. Başkan Hüseyin Üneş, "Kura çekimleri hem Türk futbolu için hem de çeyrek finale kalan 8 takım için hayırlı olsun. Yaklaşık 160 takımla başlayan bu turnuvada ilk 8'e kalmak tabii ki çok kıymetli çok değerli. Rakibimiz bu turda Trabzonspor. Hem bölgede komşumuz hem de çok iyi ilişkilerimiz olan bir camia. Onlara da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah Trabzonspor'un başta başkanını, camiasını şehrimizde en iyi şekilde ağırlayacağız. Karşılıklı 2 tane fair-play çerçevesinde futbolun güzelliklerinin ön planda olacağı maç oynayacağımızı umuyoruz" dedi.

"TARİHİMİZDE İLK DEFA YARI FİNAL OYNAMA ŞANSI YAKALADIK"

Tarihlerinde ilk defa ZTK'da yarı final oynama şansı yakaladıklarını hatırlatan Hüseyin Üneş, şöyle konuştu:

"Tabii ki çok istiyoruz yarı finale kalmak. O gücümüz var. Oynadığımız futbolla hem ligde hem kupada bütün futbolseverlere bunu gösterdik. Umarım Trabzonspor'u da eler devam ederiz. Özellikle İstanbul takımları, Erzurum'a geldiği zaman bu mevsimde biraz da skor endeksli, Erzurum'un soğuğu çok fazla spor kamuoyuna taşınıyor. Biz Erzurumlular bundan çok ciddi rahatsızız, üzülüyoruz. Erzurum'un hava koşulları, bu mevsimde Sivas 'la eş değer. Sivasspor çok ciddi başarılara imza atıyor, yanlış anlaşılmasın, Süper Lig'e ilk çıktıklarında aynı şeyler onlar için de yazılıp çizilmişti. Şimdi Süper Lig'de devamlılığı yakaladılar, bunlar unutulup gitti. Avrupa 'da ülkemizi temsil eden takımlarımız, çok daha zor şartlarda, soğuk iklimde Rusya 'da, Ukrayna 'da gidip top oynuyorlar. Hiç bu soğuk gündeme gelmiyor. veya futbolcu sağlığını tehdit ediyor denmiyor. Bugüne kadar hiçbir maçımızda soğuktan dolayı bir sakatlık olmadı. Sezon başı yaza denk geliyor, sıcak futbolcu sağlığını daha çok tehdit ediyor. Ağustos ayında Adana 'da, İzmir 'de, Antalya 'da, bunlar fazla konuşulmuyor. Erzurum şehri olarak Türk futboluna çok ciddi katkılar sunuyoruz. Antalya kış kampı için nasılsa, Erzurum da yaz kampı için o yolda çok ciddi bir şekilde ilerliyor. Geçen sene Süper Lig'de neler yaptığımızı da herkes biliyor. Nasıl düştüğümüz de ortada o da ayrı bir konu. Soğuktan ziyade, futbola kattığımız güzelliklerle gündemde olmak istiyoruz. Erzurumlular olarak bu konuda çok üzüldüğümüzü belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

