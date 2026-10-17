Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneği, Azerbaycan'a başörtüsü yasağını kaldırma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneği, Azerbaycan'a başörtüsü yasağını kaldırma çağrısı yaptı

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Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneği, Azerbaycan\'a başörtüsü yasağını kaldırma çağrısı yaptı
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Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneği, Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik yasağa tepki için basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, başörtülü kız çocuklarının eğitim hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek yasağın kaldırılması çağrısı yapıldı.

Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneği, Azerbaycan’da okullarda başörtüsüne yönelik yasak uygulamasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. 

Dernek Başkanı Kurban Ulusöz’ün açılış konuşmasının ardından okunan açıklamada, başörtülü kız çocuklarının eğitim haklarının engellenmesine tepki gösterilerek yasağın kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneği tarafından, Azerbaycan’da okullarda başörtüsüne yönelik uygulamaya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım Bulvarı’nda düzenlenen programda, Dernek Başkanı Kurban Ulusöz’ün açılış konuşmasının ardından hazırlanan basın metni kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihî, kültürel, akrabalık ve inanç bağlarına dikkat çekilerek, Azerbaycan’da yaşanan gelişmelerin Türkiye’deki vatandaşları da yakından ilgilendirdiği ifade edildi. “İki devlet, bir millet” anlayışına vurgu yapılan açıklamada, Azerbaycan halkının sevinç ve üzüntülerinin paylaşıldığı belirtildi.

Başörtüsünün İslam dininin bir gereği olduğu belirtilen açıklamada, inançları nedeniyle başörtüsü takan kız çocuklarının eğitim hakkından mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğu savunuldu.

Başörtülü öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürmelerinin ve gelecekte mesleklerini başarıyla icra etmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmadığı ifade edilen açıklamada, Türkiye’de başörtüsüyle eğitimini tamamlayan ve farklı mesleklerde görev yapan milyonlarca kadının bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, kıyafetleri nedeniyle eğitim hakları kısıtlanan çocukların Azerbaycan’ın da evlatları olduğu belirtilerek, bu uygulamanın çocuklar üzerinde psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekildi.

İnanç özgürlüğü ile eğitim hakkı arasında tercih yapmaya zorlanmanın hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Karabağ vurgusu: “Aynı inanç ve vatan sevgisi”

Basın açıklamasında, Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın yanında yer alan ve mücadele eden insanların inançlarına da değinildi.

Karabağ’ın işgali döneminde yaşanan acıların Türkiye’de de hissedildiği, zaferin ise ortak bir sevinçle karşılandığı belirtildi.

Karabağ’da vatan sevgisi ve inançlarıyla mücadele eden insanların bugün de aynı inançları doğrultusunda çocuklarının başörtüsü taktığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle öğrencilerin cezalandırılmasının ve eğitim haklarının kısıtlanmasının doğru olmadığı savunuldu.

Dernek, Azerbaycan yönetimine çağrıda bulunarak başörtüsü yasağından vazgeçilmesini istedi. Açıklamada, ülkedeki farklı dinî inançlara sahip vatandaşların hakları konusunda eşitlik ilkesinin gözetilmesi gerektiği vurgulanarak, inanç özgürlüğünün herkes için eşit biçimde uygulanması çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasında Azerbaycan’daki başörtüsü uygulamasının yanı sıra Yemen ve Filistin’de yaşanan gelişmelere de yer verildi.

Suudi Arabistan’ın Yemen’deki Ensarullah hareketine karşı yürüttüğü askerî operasyonlar sert sözlerle eleştirilirken, Gazze’de Filistin halkına yönelik saldırılar karşısında uluslararası toplumun tutumu da kınandı. Açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin İsrail’e yönelik tutumu ve ABD ile ilişkileri üzerinden eleştiriler dile getirildi.

Yemen halkına yönelik saldırıların ve Filistin’de yaşananların kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki mazlum halklarla dayanışma mesajı verildi.

Basın açıklaması, inanç özgürlüğünün korunması, başörtülü öğrencilerin eğitim haklarının güvence altına alınması ve zulme karşı durulması çağrısıyla sona erdi. Açıklamanın sonunda, “Allah inananlarla beraberdir. O ne güzel yardımcı ve ne güzel vekildir” ifadelerine yer verildi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
AzerbaycanGüncelIğdırDünyaSon Dakika

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