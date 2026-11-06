Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Öztürk'ü ağırladı - Son Dakika
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Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Öztürk'ü ağırladı

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Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Öztürk\'ü ağırladı
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Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Öztürk'ü makamında konuk etti. Samimi ortamda yapılan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve Şahin, Öztürk'e teşekkür etti.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Öztürk’ü makamında ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Recai Şahin, nazik ziyaretlerinden dolayı Adalet Komisyonu Başkanı ve 2 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Öztürk’e teşekkür etti.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
Recai ŞahinAli ÖztürkGençlikGüncelIğdırSporSon Dakika

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